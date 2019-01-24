Acessibilidade

16 De Setembro De 2026 • 17:40

Buscar

Últimas notícias
X

Esportes

Prefeitura de Bonito licita organização do Bonito Cross Triathlon

O edital com os dados completos encontra–se disponível aos interessados no site do município www.bonito.ms.gov.br

Renan Nucci

Publicado em 24/01/2019 às 16:38

Compartilhe:

A-

A+

Publicidade

Publicidade

A Prefeitura Municipal de Bonito, por meio do Departamento de Licitações e Contratos da Secretaria Municipal de Administração e Finanças, vai licitar no dia 5 de fevereiro de 2019, às 09h00, na Modalidade Pregão Presencial, a contratação de empresa especializada para planejamento, organização, elaboração e execução do evento "Bonito Cross Triathlon", que será realizado no município entre os dias 16 e 17 de fevereiro de 2019 - conforme convênio 28.682/2018 - FUNDTUR (Fundação de Turismo de Mato Grosso do Sul).

O edital com os dados completos encontra–se disponível aos interessados no site do Município www.bonito.ms.gov.br

O EVENTO

O Bonito Cross terá provas individuais e será realizado nos dias 16 e 17 de fevereiro de 2019, em Bonito, com as seguintes modalidades:

Bonito Cross TRAIL RUN

12,2 km de corrida

Bonito Cross DUATHLON

5 km de corrida + 21,5 km de bike + 1,3 km de corrida

Bonito Cross MTB

PRÓ – 61,7 km

SPORT – 39 km

TURISMO – 31,8 km

PREMIAÇÃO:

Categorias:

Geral Masculino e Feminino: 1ª a 5ª colocação

Faixa Etária Masculino e Feminino: 1ª à 3ª colocação

Faixas etárias:

Serão consideradas as faixas etárias de 18 a 29 | 30 a 39 | 40 a 49 | 50 a 59 | 60 anos acima (Trail Run).

Serão consideradas as faixas etárias de 16 a 29 | 30 a 39 | 40 a 49 | 50 anos acima (Duathlon e MTB).

Em quaisquer que sejam as condições climáticas do dia da prova, desde que não ofereçam riscos aos participantes, a programação ficará mantida.

O local do evento será na Praia da Figueira, localizado a 18 quilômetros da cidade de Bonito, na rodovia São Geraldo, km – 14. (Bonito-MS – Brasil).

Publicidade

VEJA TAMBÉM

Futebol estadual

Administrador projeta reabertura do Morenão entre janeiro e fevereiro

GALERIA DE FOTO

3º Retrocar em Campo Grande - MS

Esportes

Atletas do vôlei feminino terão de passar por teste genético

Mudança foi anunciada pela Confederação Brasileira de Voleibol; entidade afirma que medida segue parâmetros internacionais adotados pelo Comitê Olímpico Internacional e pela Federação Internacional de Voleibol

Copa MS

Aquidauanense e CRA podem jogar competição que vale vaga na Copa do Brasil

Publicidade

Série B estadual

Aquidauanense recebe premiação inédita de R$ 30 mil pelo título

ÚLTIMAS

Arestides Alves de Albres morre aos 98 anos em Campo Grande

LUTO

Arestides Alves de Albres morre aos 98 anos em Campo Grande

Ele estava internado na capital e morreu nesta terça-feira; cerimônia de despedida acontece na capela do Cemitério Memorial Park
Ação conjunta em Aquidauana recupera pavimentação na Rua dos Ferroviários

INFRAESTRUTURA

Ação conjunta em Aquidauana recupera pavimentação na Rua dos Ferroviários

Trecho próximo à passagem de nível apresentava afundamento após as chuvas; equipes do município e da Sanesul atuaram no reparo

Editorias

Geral Política Policial Turismo Esportes Eventos Tecnologia Artigos Anastácio Entrevistas Economia Internacional Educação Cultura Ciência Entretenimento Você Repórter Saúde Brasil 25º Rally dos Sertões Aquidauana Informe Publicitário Corumbá Cidades Bonito Campo Grande Social

Colunistas

Valdemir Gomes Paulo Corrêa de Oliveira Giovani José da Silva Maria de Lourdes Medeiros Bruno Rev. Vivaldo Melo Fernando da Silva Batista Rosildo Barcellos Alirio Vilassanti Ronaldo Régis Manoel Afonso Embrapa Crônicas Carlos Frederico Ruben Figueiró de Oliveira Diversos

Serviços

Galeria de Fotos Vídeos Guia Cidade

Sobre

Contato Sobre nós Expediente Anuncie

Redes Sociais

Whatsapp

Contato

Notícias pelo Whatsapp Fale Conosco

Voltar ao topo
Logo O Pantaneiro Rodapé

Rua XV de Agosto, 339 - Bairro Alto - Aquidauana/MS

(67) 99856-0000

©2026 O Pantaneiro. Todos os Direitos Reservados.

Layout

Software

2
Entre em nosso grupo