Prefeitura de Bonito licita organização do Bonito Cross Triathlon

A Prefeitura Municipal de Bonito, por meio do Departamento de Licitações e Contratos da Secretaria Municipal de Administração e Finanças, vai licitar no dia 5 de fevereiro de 2019, às 09h00, na Modalidade Pregão Presencial, a contratação de empresa especializada para planejamento, organização, elaboração e execução do evento "Bonito Cross Triathlon", que será realizado no município entre os dias 16 e 17 de fevereiro de 2019 - conforme convênio 28.682/2018 - FUNDTUR (Fundação de Turismo de Mato Grosso do Sul).

O edital com os dados completos encontra–se disponível aos interessados no site do Município www.bonito.ms.gov.br

O EVENTO

O Bonito Cross terá provas individuais e será realizado nos dias 16 e 17 de fevereiro de 2019, em Bonito, com as seguintes modalidades:

Bonito Cross TRAIL RUN

12,2 km de corrida

Bonito Cross DUATHLON

5 km de corrida + 21,5 km de bike + 1,3 km de corrida

Bonito Cross MTB

PRÓ – 61,7 km

SPORT – 39 km

TURISMO – 31,8 km

PREMIAÇÃO:

Categorias:

Geral Masculino e Feminino: 1ª a 5ª colocação

Faixa Etária Masculino e Feminino: 1ª à 3ª colocação

Faixas etárias:

Serão consideradas as faixas etárias de 18 a 29 | 30 a 39 | 40 a 49 | 50 a 59 | 60 anos acima (Trail Run).

Serão consideradas as faixas etárias de 16 a 29 | 30 a 39 | 40 a 49 | 50 anos acima (Duathlon e MTB).

Em quaisquer que sejam as condições climáticas do dia da prova, desde que não ofereçam riscos aos participantes, a programação ficará mantida.

O local do evento será na Praia da Figueira, localizado a 18 quilômetros da cidade de Bonito, na rodovia São Geraldo, km – 14. (Bonito-MS – Brasil).