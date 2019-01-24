Prefeitura de Bonito licita organização do Bonito Cross Triathlon

Esportes
O edital com os dados completos encontra–se disponível aos interessados no site do município www.bonito.ms.gov.br
A Prefeitura Municipal de Bonito, por meio do Departamento de Licitações e Contratos da Secretaria Municipal de Administração e Finanças, vai licitar no dia 5 de fevereiro de 2019, às 09h00, na Modalidade Pregão Presencial, a contratação de empresa especializada para planejamento, organização, elaboração e execução do evento "Bonito Cross Triathlon", que será realizado no município entre os dias 16 e 17 de fevereiro de 2019 - conforme convênio 28.682/2018 - FUNDTUR (Fundação de Turismo de Mato Grosso do Sul).
O edital com os dados completos encontra–se disponível aos interessados no site do Município www.bonito.ms.gov.br
O EVENTO
O Bonito Cross terá provas individuais e será realizado nos dias 16 e 17 de fevereiro de 2019, em Bonito, com as seguintes modalidades:
Bonito Cross TRAIL RUN
12,2 km de corrida
Bonito Cross DUATHLON
5 km de corrida + 21,5 km de bike + 1,3 km de corrida
Bonito Cross MTB
PRÓ – 61,7 km
SPORT – 39 km
TURISMO – 31,8 km
PREMIAÇÃO:
Categorias:
Geral Masculino e Feminino: 1ª a 5ª colocação
Faixa Etária Masculino e Feminino: 1ª à 3ª colocação
Faixas etárias:
Serão consideradas as faixas etárias de 18 a 29 | 30 a 39 | 40 a 49 | 50 a 59 | 60 anos acima (Trail Run).
Serão consideradas as faixas etárias de 16 a 29 | 30 a 39 | 40 a 49 | 50 anos acima (Duathlon e MTB).
Em quaisquer que sejam as condições climáticas do dia da prova, desde que não ofereçam riscos aos participantes, a programação ficará mantida.
O local do evento será na Praia da Figueira, localizado a 18 quilômetros da cidade de Bonito, na rodovia São Geraldo, km – 14. (Bonito-MS – Brasil).
Esportes
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