Águia vence mais uma, segue líder e afunda Corumbaense

Três jogos movimentaram na tarde deste domingo(27) a 3ª rodada do Campeonato Sul-Mato-Grossense. A competição segue sem nenhum 0 a 0 até o momento.

No Morenão, o Aquidauanense com gol contra de André Bahia venceu o Comercial por 1 a 0 e assumiu a vice-liderança da competição com sete pontos. O Comercial ficou com quatro.

No estádio da Serc em Chapadão do Sul, a Serc perdeu pela 1ª vez na história em seus domínios o clássico contra o Costa Rica. Miller e Patrick marcaram para o Costa Rica e Billy descontou para a Serc.

O Costa Rica chegou aos 06 pontos e ocupa a 3ª colocação. A Serc ficou com três pontos. No jogo que fechou o domingo, o Águia Negra de virada fez 2 a 1 no Corumbaense no Ninho da Águia.

Jonatan e Eduardo Sapinho marcaram para o Águia enquanto Franklin fez o gol do carijó da avenida. O Águia Negra lidera com 09 pontos e o Corumbaense é penúltimo sem pontuar.