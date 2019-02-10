Medalhista olímpico Gustavo Borges visita cidades de MS a partir de segunda-feira

Quatro vezes campeão olímpico e dono de 19 medalhas pan-americanas, o nadador Gustavo Borges visita cidades de Mato Grosso do Sul a partir de segunda-feira (11).

Amanhã (11), Borges visitará os alunos da escola do Sesi de Corumbá, a 419 km de Campo Grande. A partir das 15h, o ex-nadador participa de eventos abertos à população. Em seguida ministrará uma palestra motivacional denominada “Atitude de Campeão”, destinada aos moradores e empresários.

Na quarta-feira (13), ele chega a Dourados para visita a uma escola de natação credenciada em sua metodologia de educação aquática. Pela primeira vez na cidade, o atleta fará uma tarde de interação com alunos, pais e professores e depois comandará uma atividade dentro da piscina.

A finalidade das visitas é valorizar o trabalho desenvolvido pela escola e, claro, proporcionar um bate-papo sobre natação. O método criado e aprimorado por Gustavo desde 2001, possibilita que a partir dos seis meses de idade as crianças sejam iniciadas no aprendizado aquático. Divididas por níveis de habilidades, cada turma tem diferentes aspectos pedagógicos, com propósitos e objetivos específicos para cada semana de aulas, sempre permeados por temas lúdicos em referência ao universo infantil.

Atualmente, 402 estabelecimentos em todo o Brasil – entre escolas, clubes, academias e órgãos governamentais – adotam a metodologia que proporciona o ensino de cerca de 150 mil alunos. Em Dourados, a Tchibum Educação Aquática representa a rede, que é considerada a maior estrutura de desenvolvimento de natação na América Latina.