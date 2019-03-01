Julgamento pode jogar Aquidauanense na zona de rebaixamento do Estadual

O Aquidauanense vem fazendo campanha irregular no Campeonato Estadual, com vitórias incontestáveis, como a conquistada sobre o Comercial, no Morenão, e tropeços inesperados, como o empate com o Urso de Mundo Novo e a derrota para o Sete de Dourados, os dois jogos em casa. Com 12 pontos, está na sétima posição e na zona de classificação, mas um erro burocrático pode complicar a situação do Azulão na competição.

No próximo dia 14 de março, três dias antes de terminar a primeira fase, o Tribunal de Justiça Desportiva (TJD-MS) vai analisar a participação do meia Alex Faria na partida contra o Operário AC, de Dourados, autor da denúncia, ainda pela primeira rodada, no dia 19 de janeiro. O atleta, que disputou a Série B pelo clube em 2018, teve o contrato anterior vencido e, em seguida, renovado. O problema é que o novo vínculo só apareceu no BID da CBF no dia 21, dois dias após o jogo de estreia no Estadual. Alex começou no banco e, no segundo tempo, foi utilizado pelo técnico Mauro Marino.

Se for considerado culpado, o Azulão fica em situação complicada no Campeonato Estadual. Uma punição faria o clube perder os pontos conquistados no jogo e mais três. Se fosse hoje, dos 12 atuais, o saldo cairia para seis, entrando na zona de rebaixamento, ficando na frente de Novo, com seis pontos, e Operário AC, lanterna com apenas dois. O beneficiado seria o ABC que, com nove pontos, subiria para oitava posição, saindo da zona de degola.

Defesa - Segundo uma fonte ligada ao Aquidauanense que conversou com o Capital News, o clube trabalha para apresentar a defesa, mas entende que a situação é complicada. O caminho, para tentar evitar a queda na tabela de classificação e até o risco de rebaixamento se isso acontecer será tentar desqualificar a denúncia, evitando assim que o mérito do caso seja analisado, mas sem especificar detalhes.

Em relação aos três jogos que restam, o objetivo é conquistar o maior número de pontos possível. Na projeção feita pelo clube, com 12 pontos o time se livra do rebaixamento e, consequentemente, garante classificação, muito provavelmente na oitava posição. Considerando o pior cenário, com seis pontos, o Azulão precisaria de outros seis nas partidas contra o Costa Rica, no sábado (2), fora de casa, contra o ABC no dia 9 em casa e contra o líder Águia Negra, em Rio Brilhante, no dia 17, fechando a primeira fase.