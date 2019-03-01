Acessibilidade

16 De Setembro De 2026 • 17:42

Buscar

Últimas notícias
X

Esportes

Julgamento pode jogar Aquidauanense na zona de rebaixamento do Estadual

Tribunal analisa em março denuncia de que o Azulão teria escalado atleta irregularmente

Daniele Valentin

Publicado em 01/03/2019 às 13:00

Compartilhe:

A-

A+

Publicidade

Publicidade

O Aquidauanense vem fazendo campanha irregular no Campeonato Estadual, com vitórias incontestáveis, como a conquistada sobre o Comercial, no Morenão, e tropeços inesperados, como o empate com o Urso de Mundo Novo e a derrota para o Sete de Dourados, os dois jogos em casa. Com 12 pontos, está na sétima posição e na zona de classificação, mas um erro burocrático pode complicar a situação do Azulão na competição.

No próximo dia 14 de março, três dias antes de terminar a primeira fase, o Tribunal de Justiça Desportiva (TJD-MS) vai analisar a participação do meia Alex Faria na partida contra o Operário AC, de Dourados, autor da denúncia, ainda pela primeira rodada, no dia 19 de janeiro. O atleta, que disputou a Série B pelo clube em 2018, teve o contrato anterior vencido e, em seguida, renovado. O problema é que o novo vínculo só apareceu no BID da CBF no dia 21, dois dias após o jogo de estreia no Estadual. Alex começou no banco e, no segundo tempo, foi utilizado pelo técnico Mauro Marino.

Se for considerado culpado, o Azulão fica em situação complicada no Campeonato Estadual. Uma punição faria o clube perder os pontos conquistados no jogo e mais três. Se fosse hoje, dos 12 atuais, o saldo cairia para seis, entrando na zona de rebaixamento, ficando na frente de Novo, com seis pontos, e Operário AC, lanterna com apenas dois. O beneficiado seria o ABC que, com nove pontos, subiria para oitava posição, saindo da zona de degola. 

Defesa - Segundo uma fonte ligada ao Aquidauanense que conversou com o Capital News, o clube trabalha para apresentar a defesa, mas entende que a situação é complicada. O caminho, para tentar evitar a queda na tabela de classificação e até o risco de rebaixamento se isso acontecer será tentar desqualificar a denúncia, evitando assim que o mérito do caso seja analisado, mas sem especificar detalhes.

Em relação aos três jogos que restam, o objetivo é conquistar o maior número de pontos possível. Na projeção feita pelo clube, com 12 pontos o time se livra do rebaixamento e, consequentemente, garante classificação, muito provavelmente na oitava posição. Considerando o pior cenário, com seis pontos, o Azulão precisaria de outros seis nas partidas contra o Costa Rica, no sábado (2), fora de casa, contra o ABC no dia 9 em casa e contra o líder Águia Negra, em Rio Brilhante, no dia 17, fechando a primeira fase.

Publicidade

VEJA TAMBÉM

Futebol estadual

Administrador projeta reabertura do Morenão entre janeiro e fevereiro

GALERIA DE FOTO

3º Retrocar em Campo Grande - MS

Esportes

Atletas do vôlei feminino terão de passar por teste genético

Mudança foi anunciada pela Confederação Brasileira de Voleibol; entidade afirma que medida segue parâmetros internacionais adotados pelo Comitê Olímpico Internacional e pela Federação Internacional de Voleibol

Copa MS

Aquidauanense e CRA podem jogar competição que vale vaga na Copa do Brasil

Publicidade

Série B estadual

Aquidauanense recebe premiação inédita de R$ 30 mil pelo título

ÚLTIMAS

Arestides Alves de Albres morre aos 98 anos em Campo Grande

LUTO

Arestides Alves de Albres morre aos 98 anos em Campo Grande

Ele estava internado na capital e morreu nesta terça-feira; cerimônia de despedida acontece na capela do Cemitério Memorial Park
Ação conjunta em Aquidauana recupera pavimentação na Rua dos Ferroviários

INFRAESTRUTURA

Ação conjunta em Aquidauana recupera pavimentação na Rua dos Ferroviários

Trecho próximo à passagem de nível apresentava afundamento após as chuvas; equipes do município e da Sanesul atuaram no reparo

Editorias

Geral Política Policial Turismo Esportes Eventos Tecnologia Artigos Anastácio Entrevistas Economia Internacional Educação Cultura Ciência Entretenimento Você Repórter Saúde Brasil 25º Rally dos Sertões Aquidauana Informe Publicitário Corumbá Cidades Bonito Campo Grande Social

Colunistas

Valdemir Gomes Paulo Corrêa de Oliveira Giovani José da Silva Maria de Lourdes Medeiros Bruno Rev. Vivaldo Melo Fernando da Silva Batista Rosildo Barcellos Alirio Vilassanti Ronaldo Régis Manoel Afonso Embrapa Crônicas Carlos Frederico Ruben Figueiró de Oliveira Diversos

Serviços

Galeria de Fotos Vídeos Guia Cidade

Sobre

Contato Sobre nós Expediente Anuncie

Redes Sociais

Whatsapp

Contato

Notícias pelo Whatsapp Fale Conosco

Voltar ao topo
Logo O Pantaneiro Rodapé

Rua XV de Agosto, 339 - Bairro Alto - Aquidauana/MS

(67) 99856-0000

©2026 O Pantaneiro. Todos os Direitos Reservados.

Layout

Software

2
Entre em nosso grupo