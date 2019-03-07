De olho na classificação, Aquidauanense precisa vencer ABC neste sábado

Na sétima posição do Campeonato Estadual e com 12 pontos conquistados, o Aquidauanense recebe o ABC de Campo Grande neste sábado, no estádio Noroeste, pela penúltima rodada da primeira fase. Por este motivo, o confronto tem caráter decisivo.

Como restam apenas seis pontos a serem disputados, o azulão precisa de uma vitória para seguir sonhando com o mata-mata. Segundo o técnico Mauro Marino, caso um triunfo venha neste final de semana, somado à combinação de derrotas do Urso e do Operário, a equipe estará classificada.

“A gente sabe que vai ser ser difícil, pois o adversário é concorrente direto. Precisamos dessa vitória, pois no geral, a gente só depende da gente mesmo”, disse. Além disso, garantir a classificação leva tranquilidade para o confronto da última rodada, diante do Águia Negra, líder da competição.