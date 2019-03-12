Acessibilidade

16 De Setembro De 2026 • 17:43

Buscar

Últimas notícias
X

Apuração

Evander Vendramini quer CPI para investigar Federação de Futebol de MS

Renan Nucci

Publicado em 12/03/2019 às 17:43

Compartilhe:

A-

A+

Publicidade

Publicidade

O deputado estadual Evander Vendramini (PP) estuda apresentar pedido de criação de uma CPI (Comissão Parlamentar de Inquérito) para investigar a Federação de Futebol de Mato Grosso do Sul. Na sessão desta terça-feira (12), o parlamentar disse na tribuna que é preciso apurar a destinação dos recursos públicos recebidos pela instituição.

“Os estádios vazios, clubes sem incentivo e jogadores desmotivados. Nos anos 80, o futebol sul-mato-grossense era destaque e, infelizmente, hoje o retrato é de abandono. A Federação Estadual sempre esteve na mão dos mesmos dirigentes, precisamos urgentemente reorganizá-la para retomar o crescimento e modernizar nossos clubes”, declarou.

Vendramini defende uma investigação para apurar quais os valores recebidos do Estado pela Federação e como os recursos foram aplicados. O deputado Cabo Almi (PT) concorda com a criação de uma CPI e fez um apelo para que o Governo do Estado interceda. “O Poder Executivo tem força para pedir aos empresários apoio aos clubes”.

Em aparte Neno Razuk (PTB), relatou como foi sua experiência quando era proprietário de uma escola de futebol. “Conheci de perto a realidade do futebol sul-mato-grossense. Acredito que as empresas beneficiadas com incentivos fiscais poderiam ajudar os clubes locais. Não podemos continuar assistindo o futebol ser a cada dia sucateado”, afirmou.

Para os deputados Barbosinha (DEM) e Herculano Borges (SD), a situação pode melhorar com a Lei do Incentivo ao Esporte, proposta após audiência pública realizada pela Assembleia Legislativa, em agosto do ano passado. Os parlamentares explicaram que é um mecanismo para que empresários incentivem o esporte a partir da destinação de parte da contribuição do Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS). Na época, a minuta do Projeto de Lei foi apresentada ao Poder Executivo, uma vez que, por lei, é de iniciativa privativa do governador alterar normas que mexam com a arrecadação do Estado. Saiba mais aqui.

Publicidade

VEJA TAMBÉM

Futebol estadual

Administrador projeta reabertura do Morenão entre janeiro e fevereiro

GALERIA DE FOTO

3º Retrocar em Campo Grande - MS

Esportes

Atletas do vôlei feminino terão de passar por teste genético

Mudança foi anunciada pela Confederação Brasileira de Voleibol; entidade afirma que medida segue parâmetros internacionais adotados pelo Comitê Olímpico Internacional e pela Federação Internacional de Voleibol

Copa MS

Aquidauanense e CRA podem jogar competição que vale vaga na Copa do Brasil

Publicidade

Série B estadual

Aquidauanense recebe premiação inédita de R$ 30 mil pelo título

ÚLTIMAS

Arestides Alves de Albres morre aos 98 anos em Campo Grande

LUTO

Arestides Alves de Albres morre aos 98 anos em Campo Grande

Ele estava internado na capital e morreu nesta terça-feira; cerimônia de despedida acontece na capela do Cemitério Memorial Park
Ação conjunta em Aquidauana recupera pavimentação na Rua dos Ferroviários

INFRAESTRUTURA

Ação conjunta em Aquidauana recupera pavimentação na Rua dos Ferroviários

Trecho próximo à passagem de nível apresentava afundamento após as chuvas; equipes do município e da Sanesul atuaram no reparo

Editorias

Geral Política Policial Turismo Esportes Eventos Tecnologia Artigos Anastácio Entrevistas Economia Internacional Educação Cultura Ciência Entretenimento Você Repórter Saúde Brasil 25º Rally dos Sertões Aquidauana Informe Publicitário Corumbá Cidades Bonito Campo Grande Social

Colunistas

Valdemir Gomes Paulo Corrêa de Oliveira Giovani José da Silva Maria de Lourdes Medeiros Bruno Rev. Vivaldo Melo Fernando da Silva Batista Rosildo Barcellos Alirio Vilassanti Ronaldo Régis Manoel Afonso Embrapa Crônicas Carlos Frederico Ruben Figueiró de Oliveira Diversos

Serviços

Galeria de Fotos Vídeos Guia Cidade

Sobre

Contato Sobre nós Expediente Anuncie

Redes Sociais

Whatsapp

Contato

Notícias pelo Whatsapp Fale Conosco

Voltar ao topo
Logo O Pantaneiro Rodapé

Rua XV de Agosto, 339 - Bairro Alto - Aquidauana/MS

(67) 99856-0000

©2026 O Pantaneiro. Todos os Direitos Reservados.

Layout

Software

2
Entre em nosso grupo