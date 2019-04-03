Aquidauanense empata com Comercial e Águia Negra vence Sete pela semifinal do Estadual

Futebol
Jogos foram realizados nesta tarde, em Aquidauana e em Itaporã
Aquidauanense e Comercial jogaram na tarde desta quarta-feira pela semifinal do Campeonato Estadual de Futebol de Mato Grosso do Sul. Apesar de jogar em casa, no estádio Noroeste, em Aquidauana, o Azulão não saiu de um empate sem gols com o Comercial.
Com o resultado, a equipe da Capital vai para o jogo de volta, no fim de semana, com a vantagem do empate. Ao Aquidauanense, somente a vitória, por qualquer placar pode garantir uma vaga na grande final que dá direito à disputa da Copa do Brasil no ano que vem.
Na outra semifinal, o Sete de Dourados foi derrotado por 3 a 1 pelo Águia Negra, em confronto realizado também nesta quarta-feira, no estádio Chavinha, em Itaporã. Desde modo, o Águia pode empatar ou até perder por dois gols de diferença que ainda assim vai à final.
Esportes
Mudança foi anunciada pela Confederação Brasileira de Voleibol; entidade afirma que medida segue parâmetros internacionais adotados pelo Comitê Olímpico Internacional e pela Federação Internacional de Voleibol
LUTO
Ele estava internado na capital e morreu nesta terça-feira; cerimônia de despedida acontece na capela do Cemitério Memorial Park
INFRAESTRUTURA
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