Aos 9 anos, Mateus deixará Rio Verde para vestir a camisa do Fluminense

O menino foi aprovado em avaliação no clube carioca e deixará Rio Verde de Mato Grosso, a 207 km de Campo Grande, nos próximos dias.

O aposentado Renato Soares da Cruz, de 40 anos, comemora a oportunidade que poderá alavancar a precoce carreira de jogador de futebol do filho. Os dois passaram cinco dias em Xerém (RJ) no mês passado para a avaliação. O menino, que atua como meio-campo, chamou a atenção do clube durante uma competição em Presidente Epitácio (SP) em janeiro.

Mateuzinho disputou o campeonato junto com o time do projeto Bom de Nota, Bom de Bola, do município de Bandeirantes, a 70 km de Campo Grande. “Surgiu essa oportunidade, fomos de 11 a 16 de março para lá [Rio], e passou na avaliação”, celebra o pai.

Aos 7 anos, o menino já havia ganhado a chance de jogar pelo Grêmio. Porém, o menino apresentou problemas respiratórios, somado ao frio de Porto Alegre. Reclamava de dores de garganta e de ouvido até ouvir dos médicos que precisava operar a adenoide. Operou, mas o pai percebeu que o Grêmio não contava com o mesmo interesse de antes para contar com o menino.

“Não tiveram paciência com ele. Lá viaja muito, são muitas competições boas, pelo Uruguai, Argentina”, disse Renato, somado ao fato de que o menino atuava com garotos mais velhos