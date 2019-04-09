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Confira os campeões da 8ª Copa Lagartixa de Futebol em Bodoquena

A final da 8ª Copa Lagartixa de Futebol foi realizada no último domingo (7)

Thailla Torres

Publicado em 09/04/2019 às 13:42

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A final da 8ª Copa Lagartixa de Futebol foi realizada no último domingo (7), na Vila Beira Rio, popularmente conhecida como Vila do Sapo, em Bodoquena. A partida marcou o fim do campeonato e consagrou os campeões da edição 2019.

Na categoria livre a União venceu por 3 a 2 nos pênaltis o Atlético. A final foi disputada na categoria Veterana.  Gols garantiram a vitória do “Taquarussu”, que levou o título por 3 a 0 no AMB.

Campeão masculino adulto - Equipe união.

Na categoria feminina, o time Silva venceu por 3 a 2 nos pênaltis os Guaicurus.  A escolinha GHB também foi campeã.

A final emocionou o coordenador Djalma Lemos da Silva, carinhosamente conhecido na cidade por Lagartixa, que contou com mais de 200 moradores de Bodoquena acompanhando o fim de jogo. “Começamos no dia 13 de janeiro e no último domingo fizemos encerramento. Que agradecer a presença de todas as equipes e os quase 300 atletas que fizeram a Copa Lagartixa. Sem dúvidas é o campeonato mais falado do Município e é muito importante ter os moradores conosco”, diz o coordenador.

Colaborou Ricardo Flores

 

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