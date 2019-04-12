Federação divulga escala de arbitragens para a final do Campeonato Estadual

Esporte
O Presidente da Comissão de Arbitragem da Federação de Futebol do Mato Grosso do Sul, Manoel Paixão dos Santos, e o instrutor de arbitragem, Antonio Flávio Alves, divulgaram a escala de árbitros e assistentes que atuarão nas finais do Campeonato Sul-Mato-Grossense 2019, entre Aquidauana e Águia Negra.
Os jogos serão nas cidades de Aquidauana e Rio Brilhante nos dias 14 e 21 de abril. No jogo deste domingo, no Noroeste, apita Paulo Henrique Vollkopf, auxiliado por Leandro dos Santos Ruberdo e Cícero Alessandro de Souza. O quarto árbitro é Hudson Muchiutti Hernandes.
No jogo da volta, no domingo que vem, no Ninho da Águia, apita Marcos Mateus Pereira, auxiliado por Daiane Caroline Muniz e Eduardo Gonçalves da Cruz. O quarto árbitro da partida será Edson Ribeiro.
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