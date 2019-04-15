Aquidauanense abre o placar, mas cede virada para o Águia na final do Estadual

Empurrado pela torcida, o Aquidauanense bem que tentou, mas não conseguiu vencer o Águia Negra neste domingo, na primeira partida da final do Campeonato Estadual de Mato Grosso do Sul. A partida realizada no estádio noroeste terminou em 2 a 1, de virada, para os visitantes de Rio Brilhante.

Com o resultado, o Águia ampliou a vantagem que até então era de jogar por dois empates e agora, no duelo de volta, poderá perder por até um gol de diferença que mesmo assim leva o título. Ao Aquidauanense, só uma vitória por 2 gols ou mais importa.

O Azulão chegou a sair na frente aos 33 minutos do primeiro tempo, com Rodrigo Jesus.

No entanto, o Águia voltou melhor na segunda etapa e logo aos seis minutos empatou com Cleiton. Careca, aos 14 minutos, fez o segundo gol, decretando a vitória.

A partida de volta será realizada no domingo que vem, no estádio Ninho da Águia, em Rio Brilhante.