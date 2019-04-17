Dupla é presa por vender ingressos falsos para a final do Estadual

Aquidauanense
Águia Negra anunciou a suspensão da venda de bilhetes para decisão
Dois homens foram presos pela Polícia Civil de Rio Brilhante na terça-feira (16) acusados de venderem ingressos falsos para a decisão do Estadual 2019, que acontece neste domingo (21), entre Águia Negra e Aquidauanense. O time rubro-negro tem vantagem para chegar ao terceiro título em sua história, após vencer o Azulão, fora de casa, por 2 a 1 no primeiro jogo. Um terceiro envolvido no crime está foragido.
Segundo a polícia, a denúncia foi feita por um comerciante da cidade, procurado pelos falsários para comprar uma carga de bilhetes por R$ 10, preço abaixo do oficial, que é de R$ 20.
Os investigadores descobriram que um funcionário da gráfica onde eram impressas as entradas estava envolvido. Ele aproveitou o maquinário para confeccionar um número superior à carga encomendada pelo clube, de 3.200 ingressos.
Dois dos falsários foram presos pela polícia e indiciados por associação criminosa e estelionato. Um terceiro está foragido, já que se mudou para Joinville (SC).
Em nota, o Águia Negra informou a suspensão da venda de ingressos por tempo indeterminado. Uma nova gráfica será contratada para a impressão dos novos bilhetes e quem adquiriu as entradas antigas poderá trocá-las assim que for anunciado o início das vendas.
Segundo o clube, os torcedores devem ficar atentos com entradas cuja numeração está acima de 3.201, conforme foi encontrado com os acusados.
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