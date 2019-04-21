Clássicos agitam decisões de Estaduais em São Paulo e no Rio de Janeiro

Futebol
Corinthians recebe São Paulo em Itaquera. No Maracanã, Flamengo enfrenta o Vasco. Jogos começam às 15h (de MS).
Serão conhecidos na tarde deste domingo (21) os campeões estaduais de São Paulo e também do Rio de Janeiro, a partir das 15h (de MS).
Na capital paulista, em Itaquera, o Corinthians recebe o São Paulo. O primeiro jogo terminou com placar de 0 a 0. Quem vencer nos 90 minutos leva o título, enquanto qualquer resultado de empate fará com que a decisão seja disputada nos pênaltis.
O Corinthians busca seu 30º título regional, o tri de forma consecutiva, enquanto o Tricolor vai em busca da 22ª taça.
O técnico Fabio Carille não contará somente com o volante Júnior Urso, machucado. Ramiro e Richard brigam pela posição no meio-campo alvinegro. O time titular deve contar com Cássio; Fagner, Manoel, Henrique e Danilo Avelar; Ralf, Ramiro (Richard), Vagner Love (Pedrinho), Jadson (Sornoza) e Clayson; Gustavo.
Do outro lado, Cuca tem como desfalque o volante Liziero. Jucilei deve ganhar oportunidade entre os titulares. O São Paulo começará o jogo com Tiago Volpi; Hudson, Arboleda, Bruno Alves e Reinaldo; Luan, Jucilei e Igor Gomes; Antony, Everton Felipe e Everton.
Rio de Janeiro
No Maracanã, Flamengo e Vasco fazem o clássico das multidões. O Rubro-negro, que hoje conta com a maioria de torcedores na arquibancada, tem grande vantagem por ter vencido o jogo de ida por 2 a 0.
Qualquer vitória alvinegra por dois gols de diferença leva a decisão para os pênaltis. Para ser campeão nos 90 minutos, o Vasco precisa bater o rival por três gols de diferença.
O Flamengo do técnico Abel Braga deve começar o jogo com Diego Alves; Pará, Rodrigo Caio, Léo Duarte e Renê; Cuéllar, Willian Arão, Diego e Éverton Ribeiro; Arrascaeta e Gabriel.
Já Alberto Valentim, técnico do Vasco, mandará a campo Fernando Miguel; Raul Cáceres, Werley, Ricardo (Leandro Castán) e Danilo Barcelos; Raul, Lucas Mineiro, Yago Pikachu e Bruno César; Marrony e Tiago Reis.
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