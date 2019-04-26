Karateca mirim vence competição e leva ouro e mais um bronze em São Paulo

Jovem talento
Os resultados obtidos garantiram a vaga de Enzo no Campeonato Brasileiro de Karatê
No último sábado (20) Enzo Gabriel Vidotti Bassi disputou, na cidade de Catanduva, São Paulo, a edição da Copa São Paulo de Karatê. A competição foi organizada pela Federação de Karatê Paulista (FKP), que aconteceu no Ginásio Profª Elba Reny Francischelli e contou com a participação de aproximadamente 300 atletas.
Mais uma vez o karateca mirim fez bonito e subiu ao pódio em duas oportunidades. O atleta participou da competição nas modalidades de Kata (luta imaginária) e Shiai/Kumitê, na categoria sub 12, faixa roxa a preta, kyu acima.
Enzo conquistou medalhas nas duas categorias, ouro no Shiai/kumite e bronze no kata. Com os dois pódios, Enzo garantiu vaga para a final do Campeonato Brasileiro de Karatê, que acontecerá no mês de setembro na cidade de São Paulo.
“Estou duplamente feliz com estas minhas conquistas, já que a competição era classificatória para a final do Campeonato Brasileiro de Karatê da FBK que acontecerá em setembro na cidade de São Paulo, mas na segunda-feira já começo meus treinamentos para as próximas competições.” Conta Enzo.
As próximas competições do karateca serão em Mogi Guaçu no dia 29 deste mês, organizado pela Vezo Esportivo, outra em Três Lagoas no dia 4 de maio (I Fase do Campeonato Estadual de Mato Grosso do Sul) organizado pela FKMS e em Fernandópolis no dia 18 do próximo mês, onde acontecerá a final do Campeonato Paulista realizado pela FKP.
“Quero agradecer a Deus, meus professores, meus familiares, amigos e a todos os meus parceiros: Vezo Esportivo, Colégio CECAFE, CWINVEST, WIZARD e Pneumo Clínica; e a toda equipe do Blog do Enzo, obrigado pelo carinho e apoio de vocês”, comemorou Enzo.
Para acompanhar o atleta Enzo acesse suas mídias sociais: www.blogdoenzo.com; www.facebook.com/blogdoenzo; no instagram procure @bassienzo; e no youtube procure blog do enzo.
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