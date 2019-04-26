Karateca mirim vence competição e leva ouro e mais um bronze em São Paulo

No último sábado (20) Enzo Gabriel Vidotti Bassi disputou, na cidade de Catanduva, São Paulo, a edição da Copa São Paulo de Karatê. A competição foi organizada pela Federação de Karatê Paulista (FKP), que aconteceu no Ginásio Profª Elba Reny Francischelli e contou com a participação de aproximadamente 300 atletas.

Mais uma vez o karateca mirim fez bonito e subiu ao pódio em duas oportunidades. O atleta participou da competição nas modalidades de Kata (luta imaginária) e Shiai/Kumitê, na categoria sub 12, faixa roxa a preta, kyu acima.

Enzo conquistou medalhas nas duas categorias, ouro no Shiai/kumite e bronze no kata. Com os dois pódios, Enzo garantiu vaga para a final do Campeonato Brasileiro de Karatê, que acontecerá no mês de setembro na cidade de São Paulo.

“Estou duplamente feliz com estas minhas conquistas, já que a competição era classificatória para a final do Campeonato Brasileiro de Karatê da FBK que acontecerá em setembro na cidade de São Paulo, mas na segunda-feira já começo meus treinamentos para as próximas competições.” Conta Enzo.

Enzo é motivo de orgulho com carreira brilhante no karatê. Foto: arquivo pessoal

As próximas competições do karateca serão em Mogi Guaçu no dia 29 deste mês, organizado pela Vezo Esportivo, outra em Três Lagoas no dia 4 de maio (I Fase do Campeonato Estadual de Mato Grosso do Sul) organizado pela FKMS e em Fernandópolis no dia 18 do próximo mês, onde acontecerá a final do Campeonato Paulista realizado pela FKP.

“Quero agradecer a Deus, meus professores, meus familiares, amigos e a todos os meus parceiros: Vezo Esportivo, Colégio CECAFE, CWINVEST, WIZARD e Pneumo Clínica; e a toda equipe do Blog do Enzo, obrigado pelo carinho e apoio de vocês”, comemorou Enzo.

Para acompanhar o atleta Enzo acesse suas mídias sociais: www.blogdoenzo.com; www.facebook.com/blogdoenzo; no instagram procure @bassienzo; e no youtube procure blog do enzo.