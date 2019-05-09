Árbitra sul-mato-grossense é convocada para os Jogos Panamericanos

Esportes
Os jogos deste ano serão realizados em Lima no Peru entre os dias 28 de julho a 10 de agost
A sul-mato-grossense Daiane Caroline Muniz dos Santos foi convocada pela Conmebol para ser árbitra-assistente nos jogos Panamericanos 2019, de acordo com comunicado feito pela CBF.
Os jogos deste ano serão realizados em Lima no Peru entre os dias 28 de julho a 10 de agosto. Será a segunda competição Internacional de Daiane desde que ingressou no quadro da FIFA.
A Conmebol será responsável por toda parte logística dos árbitros enquanto as Confederações Nacionais são responsáveis pela parte físicas e de saúde dos árbitros.
Além de Daiane, o Brasil terá Wagner Magalhães, Emerson de Carvalho, Alessandro Rocha, Débora Cecília Cruz e Leila Moreira.
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