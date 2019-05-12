Operário e Corumbaense entram em campo hoje pela Série D

Os representantes de Mato Grosso do Sul no Campeonato Brasileiro Série D, entram em campo na tarde deste domingo(12) pela 2ª rodada da competição.

Às 15h no estádio Jacques da Luz, o Operário recebe o União-MT pelo grupo A11 em busca da reabilitação após derrota para a Patrocinense na estreia. O União perdeu do Anapolina em casa também e precisa da recuperação.

O jogo terá um trio mineiro na arbitragem. Apita o jogo Paulo César Zanovelli que será auxiliado por Marconi Helbert Vieira e Magno Arantes Lira. O jogo terá transmissão da TV FFMS em parceria com a Rádio Esporte MS.

Pelo grupo A10, o Corumbaense vai até Sinop encarar o time da casa de olho na liderança do grupo. As duas equipes venceram na estreia e quem vencer, se isola na ponta do grupo.

O jogo será no estádio Gigante do Norte com arbitragem de Leonardo Sigari Zanon que será auxiliado por Jeferson Cleiton Piva e Weber Felipe Silva, todos do Paraná.