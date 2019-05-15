Acessibilidade

16 De Setembro De 2026 • 17:50

Buscar

Últimas notícias
X

Esporte

Com participação de Aquidauana e região, Jogos da Juventude terão 2 mil jovens

Renan Nucci

Publicado em 15/05/2019 às 09:41

Compartilhe:

A-

A+

Publicidade

Publicidade

 Os Jogos Escolares de Mato Grosso do Sul começam nesta quinta-feira (16.5) e cerca 2,2 mil jovens de 48 delegações desembarcam em Três Lagoas para abertura da primeira etapa da seletiva estadual. Atletas do futsal, voleibol, handebol e basquete entrarão na disputa pelo título de Campeão dos Jogos Escolares da Juventude de MS (15 a 17 anos).

O evento contará com a tradicional cerimônia de abertura, que acontecerá ainda no dia (16) no Ginásio Poliesportivo Cacilda Acre Rocha, localizado no centro da cidade, a partir das 19h30.

As partidas iniciam com os times de futsal (masculino e feminino) de 16 a 20 de maio. As equipes de voleibol, handebol e basquete assumem as quadras na sequência, de 21 a 25.

Participam da seletiva do futsal (15 a 17 anos) os representantes dos municípios de: Alcinópolis, Anastácio, Amambai, Angélica, Aquidauana, Aral Moreira, Batayporã, Bela Vista, Bodoquena, Bonito, Caarapó, Camapuã, Chapadão do Sul, Campo Grande, Corumbá, Costa Rica, Coxim, Deodápolis, Dois Irmãos do Buriti, Dourados.

Figueirão, Guia Lopes da Laguna, Iguatemi, Itaporã, Itaquiraí, Ivinhema, Jaraguari, Jardim, Juti, Maracaju, Miranda, Naviraí, Nova Andradina, Novo Horizonte do Sul, Paraíso das Águas, Paranaíba, Paranhos, Pedro Gomes, Ponta Porã, Ribas do Rio Pardo, Rio Brilhante, Rio Verde de Mato Grosso, São Gabriel do Oeste, Selvíria, Sonora, Três Lagoas (duas equipes) e Vicentina.

Leandro Fonseca, diretor-técnico dos Jogos Escolares da Juventude de MS, ressaltou a importância de descentralizar os jogos para que o maior número de municípios possa sediar as etapas. “Desde o início da gestão do Marcelo (Miranda), à frente da Fundesporte, procuramos fazer essa ideia dar certo, este e outros fatores, como a organização e estrutura, fizeram com que os jogos tomassem a proporção que está. Além de aquecer a economia local, o evento, movimenta as cidades vizinhas também, mobilizando toda região por onde os jogos passam”, comentou o diretor-técnico.

Na categoria de 12 a 14 anos, as competições serão realizadas a partir de junho, começando pelas coletivas, e seguindo com as individuais no próximo semestre.

As cidades que ainda serão sedes do evento, além de Três Lagoas, são: Aquidauana, Anastácio, Jardim, Rio Brilhante e Campo Grande. Nesses municípios serão realizadas competições coletivas e individuais.

Publicidade

VEJA TAMBÉM

Futebol estadual

Administrador projeta reabertura do Morenão entre janeiro e fevereiro

GALERIA DE FOTO

3º Retrocar em Campo Grande - MS

Esportes

Atletas do vôlei feminino terão de passar por teste genético

Mudança foi anunciada pela Confederação Brasileira de Voleibol; entidade afirma que medida segue parâmetros internacionais adotados pelo Comitê Olímpico Internacional e pela Federação Internacional de Voleibol

Copa MS

Aquidauanense e CRA podem jogar competição que vale vaga na Copa do Brasil

Publicidade

Série B estadual

Aquidauanense recebe premiação inédita de R$ 30 mil pelo título

ÚLTIMAS

Arestides Alves de Albres morre aos 98 anos em Campo Grande

LUTO

Arestides Alves de Albres morre aos 98 anos em Campo Grande

Ele estava internado na capital e morreu nesta terça-feira; cerimônia de despedida acontece na capela do Cemitério Memorial Park
Ação conjunta em Aquidauana recupera pavimentação na Rua dos Ferroviários

INFRAESTRUTURA

Ação conjunta em Aquidauana recupera pavimentação na Rua dos Ferroviários

Trecho próximo à passagem de nível apresentava afundamento após as chuvas; equipes do município e da Sanesul atuaram no reparo

Editorias

Geral Política Policial Turismo Esportes Eventos Tecnologia Artigos Anastácio Entrevistas Economia Internacional Educação Cultura Ciência Entretenimento Você Repórter Saúde Brasil 25º Rally dos Sertões Aquidauana Informe Publicitário Corumbá Cidades Bonito Campo Grande Social

Colunistas

Valdemir Gomes Paulo Corrêa de Oliveira Giovani José da Silva Maria de Lourdes Medeiros Bruno Rev. Vivaldo Melo Fernando da Silva Batista Rosildo Barcellos Alirio Vilassanti Ronaldo Régis Manoel Afonso Embrapa Crônicas Carlos Frederico Ruben Figueiró de Oliveira Diversos

Serviços

Galeria de Fotos Vídeos Guia Cidade

Sobre

Contato Sobre nós Expediente Anuncie

Redes Sociais

Whatsapp

Contato

Notícias pelo Whatsapp Fale Conosco

Voltar ao topo
Logo O Pantaneiro Rodapé

Rua XV de Agosto, 339 - Bairro Alto - Aquidauana/MS

(67) 99856-0000

©2026 O Pantaneiro. Todos os Direitos Reservados.

Layout

Software

2
Entre em nosso grupo