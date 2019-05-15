Com participação de Aquidauana e região, Jogos da Juventude terão 2 mil jovens

Os Jogos Escolares de Mato Grosso do Sul começam nesta quinta-feira (16.5) e cerca 2,2 mil jovens de 48 delegações desembarcam em Três Lagoas para abertura da primeira etapa da seletiva estadual. Atletas do futsal, voleibol, handebol e basquete entrarão na disputa pelo título de Campeão dos Jogos Escolares da Juventude de MS (15 a 17 anos).

O evento contará com a tradicional cerimônia de abertura, que acontecerá ainda no dia (16) no Ginásio Poliesportivo Cacilda Acre Rocha, localizado no centro da cidade, a partir das 19h30.

As partidas iniciam com os times de futsal (masculino e feminino) de 16 a 20 de maio. As equipes de voleibol, handebol e basquete assumem as quadras na sequência, de 21 a 25.

Participam da seletiva do futsal (15 a 17 anos) os representantes dos municípios de: Alcinópolis, Anastácio, Amambai, Angélica, Aquidauana, Aral Moreira, Batayporã, Bela Vista, Bodoquena, Bonito, Caarapó, Camapuã, Chapadão do Sul, Campo Grande, Corumbá, Costa Rica, Coxim, Deodápolis, Dois Irmãos do Buriti, Dourados.

Figueirão, Guia Lopes da Laguna, Iguatemi, Itaporã, Itaquiraí, Ivinhema, Jaraguari, Jardim, Juti, Maracaju, Miranda, Naviraí, Nova Andradina, Novo Horizonte do Sul, Paraíso das Águas, Paranaíba, Paranhos, Pedro Gomes, Ponta Porã, Ribas do Rio Pardo, Rio Brilhante, Rio Verde de Mato Grosso, São Gabriel do Oeste, Selvíria, Sonora, Três Lagoas (duas equipes) e Vicentina.

Leandro Fonseca, diretor-técnico dos Jogos Escolares da Juventude de MS, ressaltou a importância de descentralizar os jogos para que o maior número de municípios possa sediar as etapas. “Desde o início da gestão do Marcelo (Miranda), à frente da Fundesporte, procuramos fazer essa ideia dar certo, este e outros fatores, como a organização e estrutura, fizeram com que os jogos tomassem a proporção que está. Além de aquecer a economia local, o evento, movimenta as cidades vizinhas também, mobilizando toda região por onde os jogos passam”, comentou o diretor-técnico.

Na categoria de 12 a 14 anos, as competições serão realizadas a partir de junho, começando pelas coletivas, e seguindo com as individuais no próximo semestre.

As cidades que ainda serão sedes do evento, além de Três Lagoas, são: Aquidauana, Anastácio, Jardim, Rio Brilhante e Campo Grande. Nesses municípios serão realizadas competições coletivas e individuais.