Corrida de Aventura abre Semana do Meio Ambiente em Corumbá

De 2 a 7 de junho será realizada a Semana do Meio Ambiente de Corumbá em comemoração ao Dia Mundial do Meio Ambiente. Este ano o tema escolhido foi: “Corumbá Conservando o Meio Ambiente”.

No dia 02 de junho, haverá a 3ª Corrida de Aventura do Parque Piraputangas - a partir das 07h30`, com largada às 08 horas. O Parque Natural Municipal de Piraputangas, criado em 2003 é situado na morraria da formação Santa Cruz, constitui uma importante área de refúgio para as espécies da flora e da fauna. Este evento foi criado, pensando em propiciar atividades que aproximem as pessoas do contato com a natureza e estimulem o compromisso do cidadão com a conservação do meio ambiente.

Este ano serão duas modalidades de competição. Trekking: a corrida de trilha terá um trajeto de 10 km dentro do Parque Municipal de Piraputangas, com 100 vagas para atletas do sexo masculino e feminino e Bike, com a corrida de bicicleta terá um trajeto de 44 km, iniciando na entrada da Estrada Parque (BR 262, próximo ao Clube do Laço) e chegada à Sede do Parque Municipal de Piraputangas, com 100 vagas para atletas do sexo masculino e feminino. Ambas as modalidades terão premiação em dinheiros para os três primeiros colocados.

Dia 03 de junho tem solenidade de Abertura da Semana, no auditório do Sindicato Rural. Após essa solenidade, será realizada I Ciclo de Palestras, com os temas: “As Implicações Ambientais decorrentes do Descarte Inadequado do Lixo Eletrônico” e “Como são Reaproveitados os Resíduos Eletrônicos”. Simultaneamente a esse Ciclo de Palestras ocorrerá também, no mesmo dia, local e horário, I Colóquio Socioambiental de Corumbá.

No dia 5 de junho, uma tenda na Praça da Independência, das 08 às 17 horas, estará recebendo os resíduos eletrônicos como computador, teclado, mouse, monitores CRT, monitores LCD, cabos de força, impressoras, leitores de códigos de barra, aparelhos de DVD, calculadoras, projetores multimídia, celulares, pilhas, baterias, caixas de som, máquinas de cheques. Valendo frisar que outros tipos de resíduos não serão aceitos e nem coletados no local.

No dia 06 de junho haverá um festival de Paródias na Escola Municipal Barão do Rio Branco, período matutino, com o tema: Corumbá Conservando o Meio Ambiente, onde participarão somente as Escolas da Rede Municipal de Ensino, com premiação para a Escola que alcançar o primeiro lugar.

E, finalizando, dia 7 de junho, último dia das festividades dessa Semana, acontecerá o I Simpósio de Pesca no Pantanal, em parceria com a ACERT (Associação dos Empresários do Turismo de Corumbá). O evento se propõe a ser um espaço para discussões, e informações sobre o ordenamento pesqueiro estadual. Será um evento científico fechado que contará com apenas 100 convidados dentre eles pesquisadores e demais atores sociais ligados à pesca no Pantanal. E tem como objetivo oportunizar um diálogo socioambiental e econômico entre diferentes segmentos relacionados à atividade pesqueira.