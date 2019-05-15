Acessibilidade

16 De Setembro De 2026 • 17:51

Buscar

Últimas notícias
X

Esportes

Corrida de Aventura abre Semana do Meio Ambiente em Corumbá

Thailla Torres

Publicado em 15/05/2019 às 17:00

Compartilhe:

A-

A+

Publicidade

Publicidade

De 2 a 7 de junho será realizada a Semana do Meio Ambiente de Corumbá em comemoração ao Dia Mundial do Meio Ambiente. Este ano o tema escolhido foi: “Corumbá Conservando o Meio Ambiente”.

 No dia 02 de junho, haverá a 3ª Corrida de Aventura do Parque Piraputangas - a partir das 07h30`, com largada às 08 horas. O Parque Natural Municipal de Piraputangas, criado em 2003 é situado na morraria da formação Santa Cruz, constitui uma importante área de refúgio para as espécies da flora e da fauna. Este evento foi criado, pensando em propiciar atividades que aproximem as pessoas do contato com a natureza e estimulem o compromisso do cidadão com a conservação do meio ambiente.

Este ano serão duas modalidades de competição. Trekking: a corrida de trilha terá um trajeto de 10 km dentro do Parque Municipal de Piraputangas, com 100 vagas para atletas do sexo masculino e feminino e Bike, com a corrida de bicicleta terá um trajeto de 44 km, iniciando na entrada da Estrada Parque (BR 262, próximo ao Clube do Laço) e chegada à Sede do Parque Municipal de Piraputangas, com 100 vagas para atletas do sexo masculino e feminino. Ambas as modalidades terão premiação em dinheiros para os três primeiros colocados.

Dia 03 de junho tem solenidade de Abertura da Semana, no auditório do Sindicato Rural. Após essa solenidade, será realizada I Ciclo de Palestras, com os temas: “As Implicações Ambientais decorrentes do Descarte Inadequado do Lixo Eletrônico” e “Como são Reaproveitados os Resíduos Eletrônicos”. Simultaneamente a esse Ciclo de Palestras ocorrerá também, no mesmo dia, local e horário, I Colóquio Socioambiental de Corumbá.

No dia 5 de junho, uma tenda na Praça da Independência, das 08 às 17 horas, estará recebendo os resíduos eletrônicos como computador, teclado, mouse, monitores CRT, monitores LCD, cabos de força, impressoras, leitores de códigos de barra, aparelhos de DVD, calculadoras, projetores multimídia, celulares, pilhas, baterias, caixas de som, máquinas de cheques. Valendo frisar que outros tipos de resíduos não serão aceitos e nem coletados no local.

 No dia 06 de junho haverá um festival de Paródias na Escola Municipal Barão do Rio Branco, período matutino, com o tema: Corumbá Conservando o Meio Ambiente, onde participarão somente as Escolas da Rede Municipal de Ensino, com premiação para a Escola que alcançar o primeiro lugar.

E, finalizando, dia 7 de junho, último dia das festividades dessa Semana, acontecerá o I Simpósio de Pesca no Pantanal, em parceria com a ACERT (Associação dos Empresários do Turismo de Corumbá). O evento se propõe a ser um espaço para discussões, e informações sobre o ordenamento pesqueiro estadual. Será um evento científico fechado que contará com apenas 100 convidados dentre eles pesquisadores e demais atores sociais ligados à pesca no Pantanal. E tem como objetivo oportunizar um diálogo socioambiental e econômico entre diferentes segmentos relacionados à atividade pesqueira. 

Publicidade

VEJA TAMBÉM

Futebol estadual

Administrador projeta reabertura do Morenão entre janeiro e fevereiro

GALERIA DE FOTO

3º Retrocar em Campo Grande - MS

Esportes

Atletas do vôlei feminino terão de passar por teste genético

Mudança foi anunciada pela Confederação Brasileira de Voleibol; entidade afirma que medida segue parâmetros internacionais adotados pelo Comitê Olímpico Internacional e pela Federação Internacional de Voleibol

Copa MS

Aquidauanense e CRA podem jogar competição que vale vaga na Copa do Brasil

Publicidade

Série B estadual

Aquidauanense recebe premiação inédita de R$ 30 mil pelo título

ÚLTIMAS

Arestides Alves de Albres morre aos 98 anos em Campo Grande

LUTO

Arestides Alves de Albres morre aos 98 anos em Campo Grande

Ele estava internado na capital e morreu nesta terça-feira; cerimônia de despedida acontece na capela do Cemitério Memorial Park
Ação conjunta em Aquidauana recupera pavimentação na Rua dos Ferroviários

INFRAESTRUTURA

Ação conjunta em Aquidauana recupera pavimentação na Rua dos Ferroviários

Trecho próximo à passagem de nível apresentava afundamento após as chuvas; equipes do município e da Sanesul atuaram no reparo

Editorias

Geral Política Policial Turismo Esportes Eventos Tecnologia Artigos Anastácio Entrevistas Economia Internacional Educação Cultura Ciência Entretenimento Você Repórter Saúde Brasil 25º Rally dos Sertões Aquidauana Informe Publicitário Corumbá Cidades Bonito Campo Grande Social

Colunistas

Valdemir Gomes Paulo Corrêa de Oliveira Giovani José da Silva Maria de Lourdes Medeiros Bruno Rev. Vivaldo Melo Fernando da Silva Batista Rosildo Barcellos Alirio Vilassanti Ronaldo Régis Manoel Afonso Embrapa Crônicas Carlos Frederico Ruben Figueiró de Oliveira Diversos

Serviços

Galeria de Fotos Vídeos Guia Cidade

Sobre

Contato Sobre nós Expediente Anuncie

Redes Sociais

Whatsapp

Contato

Notícias pelo Whatsapp Fale Conosco

Voltar ao topo
Logo O Pantaneiro Rodapé

Rua XV de Agosto, 339 - Bairro Alto - Aquidauana/MS

(67) 99856-0000

©2026 O Pantaneiro. Todos os Direitos Reservados.

Layout

Software

2
Entre em nosso grupo