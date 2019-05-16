Copa Pelezinho Estadual movimenta interior do Estado no fim de semana

Está marcada para o próximo fim de semana a última rodada da fase de classificação da Copa Pelezinho Estadual de futsal. As partidas estão marcadas para quatro municípios do interior nas categorias sub-15, sub-13, sub-11, sub-9 e sub-7.

Em Nioaque os jogos serão no sábado (18), a partir das 8h30, entre Nioaque x AEB/Sidrolândia. Em Bonito, os jogos começam às 9h entre Bonito x Chelsea Brasil pelas cinco categorias.

A rodada continua no domingo. No município de São Gabriel do Oeste se enfrentam Futsal Futuro x Juventus/Bandeirantes, a partir das 8h30. No mesmo horário, em Dourados, jogam os times das categorias de base da Aefa/Dourados x Escolinha Camisa 10/Grêmio. Em Nioaque se enfrentam a seleção da casa e Chelsea Brasil, a partir das 9h.

Na semana que vem começam as quartas de final com jogos no ginásio Pelezinho/União dos Sargentos, no Bairro Amambaí, em Campo Grande.