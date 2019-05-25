Paranhos recebe 4ª rodada da Copa Assomasul de futebol amador

A bola vai rolar neste sábado (25) em Paranhos, município localizado a 469 km de Campo Grande, pela 4ª rodada da Copa Assomasul de futebol amador.

A disputa contará com o selecionado da casa e times de Amambai, Aral Moreira, Caarapó e Ponta Porã. Os jogos começam às 8h30. Caarapó e Ponta Porã abrem a rodada.

Já estão classificadas para a 2ª fase os times de Antônio João, Porto Murtinho, Bela Vista, Douradina, Novo Horizonte do Sul, Terenos, Naviraí, Jaraguari e Rio Negro.

A competição chegou a 16ª edição e contou neste ano com 57 equipes inscritas. O time campeão será premiado em R$ 12 mil. Também haverá prêmio em dinheiro para o vice (R$ 8 mil), terceiro lugar (R$ 6 mil) e 4º colocado (R$ 3 mil).

O time representante de Maracaju é o maior campeão com 4 títulos, seguido por Sidrolândia (2), Antônio João (2), Iguatemi (1), Jardim (1), Corumbá (1), Bela Vista (1), Tacuru (1), Porto Murtinho (1) e Campo Grande (1).