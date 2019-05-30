Palmeiras recebe Sampaio Corrêa em busca de vaga na Copa do Brasil

A Copa do Brasil continua nesta quinta-feira (30) com Palmeiras x Sampaio Corrêa, às 19h (de MS), no Allianz Parque, em São Paulo, valendo vaga nas quartas de final.

O Alviverde entra em campo com a vantagem de 1 a 0 obtida fora de casa. Qualquer derrota por um gol de diferença leva a disputa para os pênaltis. Os maranhenses precisam vencer por dois gols ou mais para avançar, enquanto o Palmeiras joga pelo empate.

O técnico Luiz Felipe Scolari não poderá contar com Raphael Veiga, Luan e Willian. O time titular deve contar com Fernando Prass; Mayke, Antônio Carlos, Edu Dracena e Victor Luis; Felipe Melo, Moisés, Gustavo Scarpa, Zé Rafael e Dudu; Deyverson.

As quartas de final da competição nacional já contam com Internacional, Grêmio e Bahia.

Mais cedo, às 16h, o Corinthians enfrenta o Deportivo Lara-VEZ, em Barquisimeto, valendo vaga nas oitavas de final da Copa Sul-Americana. O Timão entra em campo com a boa vantagem obtida em casa ao vencer por 2 a 0.

O time titular deve ser formado por Cássio; Fagner, Manoel, Henrique e Danilo Avelar; Ralf, Júnior Urso, Sornoza, Clayson e Vagner Love; Gustavo.

O vencedor do confronto pega quem avançar entre os uruguaios Montevideo Wanderers e Cerro. As oitavas da Sul-Americana já têm três times brasileiros, sendo um confronto nacional: Botafogo x Atlético Mineiro. O Fluminense enfrentará o Peñarol.