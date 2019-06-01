Operário e Corumbaense jogam sobrevivência na Série D

Os representantes de Mato Grosso do Sul no Campeonato Brasileiro da Série D, entram em campo na tarde deste sábado(01) pela 5ª rodada da fase de grupos. Pelo grupo A10, o Corumbaense recebe o Sinop no Arthur Marinho em confronto de seis pontos. O time mato-grossense tem cinco pontos, um a mais que o carijó da avenida. O Iporá lidera o grupo com sete pontos.

Para seguir com chances de classificação, o time do técnico Zé Humberto precisa da vitória. Em caso de derrota, estará eliminado. O jogo terá arbitragem capixaba com Rudimar Goltara apitando e será auxiliado por Valberson Braz e Ademar Júnior Berger. Augusto Ortega será o 4º árbitro.

No mesmo horário mas pelo grupo A11 no Luthero Lopes em Rondonópolis, o Operário encara o União-MT para seguir com chances de classificação. Lanterna do grupo com quatro pontos, se vencer o rival, o galo vai para a segunda colocação ultrapassando o próprio União-MT que tem seis pontos.

O jogo terá arbitragem gaúcha com Jonathan Benkenstein Pinheiro que será auxiliado por Luiza Naujorks Reis e Tiago Augusto Kappes Diel. Leonardo Willers Lorenzatto será o 4º árbitro.