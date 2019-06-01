Operário e Corumbaense jogam sobrevivência na Série D

Brasileirão
Os representantes de Mato Grosso do Sul no Campeonato Brasileiro da Série D, entram em campo na tarde deste sábado(01) pela 5ª rodada da fase de grupos. Pelo grupo A10, o Corumbaense recebe o Sinop no Arthur Marinho em confronto de seis pontos. O time mato-grossense tem cinco pontos, um a mais que o carijó da avenida. O Iporá lidera o grupo com sete pontos.
Para seguir com chances de classificação, o time do técnico Zé Humberto precisa da vitória. Em caso de derrota, estará eliminado. O jogo terá arbitragem capixaba com Rudimar Goltara apitando e será auxiliado por Valberson Braz e Ademar Júnior Berger. Augusto Ortega será o 4º árbitro.
No mesmo horário mas pelo grupo A11 no Luthero Lopes em Rondonópolis, o Operário encara o União-MT para seguir com chances de classificação. Lanterna do grupo com quatro pontos, se vencer o rival, o galo vai para a segunda colocação ultrapassando o próprio União-MT que tem seis pontos.
O jogo terá arbitragem gaúcha com Jonathan Benkenstein Pinheiro que será auxiliado por Luiza Naujorks Reis e Tiago Augusto Kappes Diel. Leonardo Willers Lorenzatto será o 4º árbitro.
Esportes
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LUTO
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