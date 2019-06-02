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De Mato Grosso do Sul

Operário marca nos acréscimos, empata com União, e segue na disputa da série D

Operário, um dos representantes do Estado na série D do Campeonato Brasileiro

Thailla Torres

Publicado em 02/06/2019 às 08:00

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Por pouco o Operário, um dos representantes do Estado na série D do Campeonato Brasileiro, não deixou a disputa, neste sábado (1º). Com gol de Régis Wenzel, nos acréscimos, a equipe sul-mato-grossense empatou em 2 a 2 com o União (MT), no estádio Engenheiro Luthero Lopes, em Rondonópolis.

Com o resultado, o Galo segue na disputa. Apesar do resultado, a equipe mato-grossense marcou os dois primeiros gols da partida. Kalil abriu o placar nos primeiros 3 minutos da segunda etapa do jogo. Geovane foi o responsável por ampliar para o time da casa, marcando aos 27 minutos.

A reação operariana veio dez minutos depois, aos 37, com Júlio César. Já o gol de empate saiu aos 50 minutos, de cabeça, com Régis Wenzel.

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