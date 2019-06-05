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Professor sul-mato-grossense é indicado a prêmio internacional de artes marciais

A premiação acontecerá nos dias 27 e 28 de Julho, em Ilha do Sal, na República do Cabo Verde, continente Africano.

Thailla Torres

Publicado em 05/06/2019 às 15:59

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O professor de karatê Hélio Arakaki, que é sul-mato-grossense, está concorrendo ao prêmio “Great Master of the Year”, traduzindo “Grande Mestre do Ano”.

A honrosa indicação veio através da Cabo Verde Hall of Fame, organizadora do International Martial Arts Hall of Fame, que todos os anos premia os melhores do mundo nas Artes Marciais.

A votação acontece no Facebook, através da plataforma inserida no grupo denominado Cabo Verde Hall of Fame e mais análise do currículo dos candidatos postulantes ao prêmio.

Para votar é bem simples, basta entrar na página do grupo, clicar em entrar, após aceito pelos administradores no grupo, vá até a categoria “Grande Mestre do Ano” e escolha a opção Hélio Arakaki/Brasil.

Sensei Hélio é professor desta arte a mais de 40 anos, fundador da Associação Muryokan, localizada na rua 14 de Julho, n. 635, Campo Grande, atualmente presidente do Conselho de Mestres da FKMS (Federação de Karatê do Mato Grosso do Sul) e um dos principais responsáveis pelo salto de qualidade em que o karatê de MS deu no de 2018 até o presente momento.

“Muito feliz com esta importante indicação, mostra um reconhecimento impar ao meu trabalho, só tenho a agradecer a minha família por todo apoio, agradecer também a todos meus alunos e ex-alunos, aos pais, enfim a todos que sempre confiaram em mim e me incentivaram”, diz Hélio.

A premiação acontecerá nos dias 27 e 28 de Julho, em Ilha do Sal, na República do Cabo Verde, continente Africano.

 

 

 

 

 

 

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