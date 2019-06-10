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Jogos Escolares da Juventude

Etapa do vôlei em Aquidauana e Anastácio classificam 7 equipes para Copa dos Campeões

Jovens atletas de 27 cidades do MS participaram da Etapa do Voleibol

Thailla Torres

Publicado em 10/06/2019 às 13:50

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Durante cinco dias, Aquidauana e Anastácio se tornaram o centro do esporte escolar sul-mato-grossense. Jovens atletas de 27 cidades do MS participaram da Etapa do Voleibol (12 a 14) dos Jogos Escolares da Juventude. Os Ginásios Poliesportivos de ambas cidades, o Instituto Educacional Falcão e a Escola Estadual Roberto Scaff, foram palco dos show de taletos do voleibol estudantil, mais de 80 partidas aconteceram em todo o evento, com jogos nas 4 quadras, simultaneamente, em três períodos.

Na manhã de sábado (07) aconteceu a grande final dos confrontos e receberam as medalhas, conquistando a vaga para Copa dos Campeões que acontecerá em Três Lagoas no mês de julho, às cidades de:

Voleibol Feminino -  Campeã: Ponta Porã (MAPPE); Vice-campeã, Jardim (Escola Estadual Cel. Pedro José Rufino); 3º lugar: Time de Aquidauana (Instituto Educacional Falcão). Na segunda divisão feminina, a equipe de Rio Verde de MT (E.E. Thomaz Barbosa Rangel) foi vencedora e estará na Copa dos Campeões, junto as equipes da primeira divisão.

Voleibol Masculino - Campeão: Ponta Porã (Escola Estadual João Brembatti Calvoso) ; vice-campeão: Caarapó (E.E.F.J.Damasceno); e o 3° lugar:  Campo Grande (E.M.Iracema Mendonça de Souza)

As equipes terão 40 dias para preparação até a Copa dos Campeões que acontecerá no mês de julho, reunindo todas as modalidades coletivas dos Jogos Escolares da Juventude de Mato Grosso do Sul.

 

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