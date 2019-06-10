Etapa do vôlei em Aquidauana e Anastácio classificam 7 equipes para Copa dos Campeões

Jogos Escolares da Juventude
Jovens atletas de 27 cidades do MS participaram da Etapa do Voleibol
Durante cinco dias, Aquidauana e Anastácio se tornaram o centro do esporte escolar sul-mato-grossense. Jovens atletas de 27 cidades do MS participaram da Etapa do Voleibol (12 a 14) dos Jogos Escolares da Juventude. Os Ginásios Poliesportivos de ambas cidades, o Instituto Educacional Falcão e a Escola Estadual Roberto Scaff, foram palco dos show de taletos do voleibol estudantil, mais de 80 partidas aconteceram em todo o evento, com jogos nas 4 quadras, simultaneamente, em três períodos.
Na manhã de sábado (07) aconteceu a grande final dos confrontos e receberam as medalhas, conquistando a vaga para Copa dos Campeões que acontecerá em Três Lagoas no mês de julho, às cidades de:
Voleibol Feminino - Campeã: Ponta Porã (MAPPE); Vice-campeã, Jardim (Escola Estadual Cel. Pedro José Rufino); 3º lugar: Time de Aquidauana (Instituto Educacional Falcão). Na segunda divisão feminina, a equipe de Rio Verde de MT (E.E. Thomaz Barbosa Rangel) foi vencedora e estará na Copa dos Campeões, junto as equipes da primeira divisão.
Voleibol Masculino - Campeão: Ponta Porã (Escola Estadual João Brembatti Calvoso) ; vice-campeão: Caarapó (E.E.F.J.Damasceno); e o 3° lugar: Campo Grande (E.M.Iracema Mendonça de Souza)
As equipes terão 40 dias para preparação até a Copa dos Campeões que acontecerá no mês de julho, reunindo todas as modalidades coletivas dos Jogos Escolares da Juventude de Mato Grosso do Sul.
Esportes
Mudança foi anunciada pela Confederação Brasileira de Voleibol; entidade afirma que medida segue parâmetros internacionais adotados pelo Comitê Olímpico Internacional e pela Federação Internacional de Voleibol
LUTO
Ele estava internado na capital e morreu nesta terça-feira; cerimônia de despedida acontece na capela do Cemitério Memorial Park
INFRAESTRUTURA
Trecho próximo à passagem de nível apresentava afundamento após as chuvas; equipes do município e da Sanesul atuaram no reparo
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