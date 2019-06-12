Judoca de MS é convocado para torneio nos EUA e intercâmbio no Japão

O sul-mato-grossense Luan Simões Pimentel, 21 anos, foi convocado para compor a seleção brasileira de judô paralímpico em dois eventos. De 3 a 5 de julho, o desafio será o Classificatório da IBSA (Federação Internacional de Esportes para Cegos, na sigla em inglês), em Indiana, nos Estados Unidos. No dia 6, segue para o Japão para intercâmbio internacional até o dia 28.

A lista da equipe nacional que vai participar do terceiro campeonato internacional do ano conta com 12 nomes. O Brasil será representado em dez categorias. O Classificatório soma pontos para o ranking mundial da modalidade.

Representante do Ismac (Instituto Sul-mato-grossense para Cegos Florivaldo Vargas), Luan Pimentel vem de participação de semana de atividades com a seleção no Centro de Treinamento Paralímpico, em São Paulo (SP), realizada entre 26 de maio e 2 de junho. Medalhista de ouro no Campeonato das Américas de 2018, o judoca é natural de Camapuã e tem baixa visão devido ao albinismo.

A delegação brasileira embarca no próximo dia 30 para Indiana, comandada pelos técnicos Alexandre Garcia e Jaime Bragança.