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Craque de volta ao futebol local

Aquidauanense anuncia Walter como principal reforço na luta pelo acesso

Atacante com passagens por grandes clubes do futebol brasileiro chega ao Azulão da Princesa para a disputa da Série B do Campeonato Sul-Mato-Grossense

Anibal Placêncio

Publicado em 10/06/2026 às 10:39

Atualizado em 10/06/2026 às 10:43

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Walter já chegou e foi anunciado como grande reforço do Aquidauanense na temporada / Divulgação

O Aquidauanense anunciou a contratação do atacante Walter como principal reforço para a disputa da Série B do Campeonato Sul-Mato-Grossense de 2026. A chegada do experiente jogador, nesta terça-feira (09), reforça a ambição do clube de retornar à elite estadual, após o rebaixamento sofrido na temporada passada.

Em publicação nas redes sociais, o Azulão da Princesa destacou a experiência, o poder de decisão e a determinação do atacante, que passa a integrar o elenco com a missão de ajudar a equipe na busca pelo acesso à primeira divisão. A diretoria aposta no histórico do atleta para fortalecer o setor ofensivo e aumentar as chances de uma campanha vitoriosa.

Aos 36 anos, Walter já atuou por clubes tradicionais do futebol brasileiro, como Internacional, Cruzeiro, Fluminense, Goiás e Athletico Paranaense, além de uma passagem pelo Porto, de Portugal.

Recentemente, o atacante jogou no futebol sul-mato-grossense, ou seja, conhece bem a realidade da competição estadual. No ano passado, ele defendeu o CRA (Clube de Regatas Aquidauana) na Série B, participando da campanha que terminou com o acesso da equipe à primeira divisão. No certame, disputou nove partidas e marcou quatro gols, sendo uma das principais referências ofensivas do time.

A contratação faz parte do planejamento do Aquidauanense para a temporada. Conforme já divulgado pelo clube, o objetivo é montar um elenco competitivo para buscar uma das vagas na Série A do Campeonato Sul-Mato-Grossense de 2027. O trabalho de preparação já foi iniciado, e a diretoria vem reforçando o grupo com atletas experientes e jovens promessas. Outra novidade deste ano é o treinador português João Carlos Barros. Ele chegou acompanhado de sua comissão técnica, formada por Júlio Cesar, Miguel Mota e Mathias Robaina, e já está comandando as atividades desde a semana passada.

“O torcedor pode esperar uma equipe competitiva e com muita vontade de representar a camisa do Azulão”, garante o presidente Edilson Xandico.

A Série B estadual terá início no sábado, dia 20 de junho. Nessa data, o Aquidauanense fará sua estreia diante do Comercial, no Estádio Municipal Mário Pinto de Souza, o Noroeste, em Aquidauana, às 16h, dando início à caminhada em busca do retorno à elite do futebol sul-mato-grossense.

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