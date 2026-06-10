Aquidauanense anuncia Walter como principal reforço na luta pelo acesso

Walter já chegou e foi anunciado como grande reforço do Aquidauanense na temporada / Divulgação

O Aquidauanense anunciou a contratação do atacante Walter como principal reforço para a disputa da Série B do Campeonato Sul-Mato-Grossense de 2026. A chegada do experiente jogador, nesta terça-feira (09), reforça a ambição do clube de retornar à elite estadual, após o rebaixamento sofrido na temporada passada.

Em publicação nas redes sociais, o Azulão da Princesa destacou a experiência, o poder de decisão e a determinação do atacante, que passa a integrar o elenco com a missão de ajudar a equipe na busca pelo acesso à primeira divisão. A diretoria aposta no histórico do atleta para fortalecer o setor ofensivo e aumentar as chances de uma campanha vitoriosa.

Aos 36 anos, Walter já atuou por clubes tradicionais do futebol brasileiro, como Internacional, Cruzeiro, Fluminense, Goiás e Athletico Paranaense, além de uma passagem pelo Porto, de Portugal.

Recentemente, o atacante jogou no futebol sul-mato-grossense, ou seja, conhece bem a realidade da competição estadual. No ano passado, ele defendeu o CRA (Clube de Regatas Aquidauana) na Série B, participando da campanha que terminou com o acesso da equipe à primeira divisão. No certame, disputou nove partidas e marcou quatro gols, sendo uma das principais referências ofensivas do time.

A contratação faz parte do planejamento do Aquidauanense para a temporada. Conforme já divulgado pelo clube, o objetivo é montar um elenco competitivo para buscar uma das vagas na Série A do Campeonato Sul-Mato-Grossense de 2027. O trabalho de preparação já foi iniciado, e a diretoria vem reforçando o grupo com atletas experientes e jovens promessas. Outra novidade deste ano é o treinador português João Carlos Barros. Ele chegou acompanhado de sua comissão técnica, formada por Júlio Cesar, Miguel Mota e Mathias Robaina, e já está comandando as atividades desde a semana passada.

“O torcedor pode esperar uma equipe competitiva e com muita vontade de representar a camisa do Azulão”, garante o presidente Edilson Xandico.

A Série B estadual terá início no sábado, dia 20 de junho. Nessa data, o Aquidauanense fará sua estreia diante do Comercial, no Estádio Municipal Mário Pinto de Souza, o Noroeste, em Aquidauana, às 16h, dando início à caminhada em busca do retorno à elite do futebol sul-mato-grossense.