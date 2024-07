Aquidauanense perde em casa e se despede do Estadual Sub-20

Foto: @eduardofotoms

O União ABC mostrou força e segue na disputa pelo título do Campeonato Sul-Mato-Grossense Sub-20. Na partida de volta das quartas de final, realizada neste sábado (27) em Aquidauana, o time campo-grandense voltou a vencer o Aquidauanense, desta vez por 2 a 1, avançando com duas vitórias. A primeira, em casa, foi pela contagem mínima.

Agora, o ABC, que busca o sexto título seguido da competição, aguarda seu adversário na semifinal. São Gabriel e Operário Caarapoense se enfrentam neste domingo (28), com boa vantagem para o time de Caarapó, que venceu a ida por 3 a 0, em casa. Na outra chave, Dourados AC e Comercial se enfrentam por um lugar na decisão e pelas vagas na Copa São Paulo de Juniores.

Gols

No Estádio Mário Pinto (Noroeste), o ABC abriu vantagem no início. Aos quatro minutos, Yan cobrou escanteio pela direita e a zaga do Aquidauanense afastou parcialmente. Yan ficou com a sobra e mandou novamente para a área. O goleiro Richard se atrapalhou, a bola bateu no travessão e sobrou limpa para Paulo Cesar mandar para a rede, fazendo 1 a 0.

O empate do Azulão veio apenas no segundo tempo, aos seis minutos. O lateral Carlos fez a jogada pela direita e deu um passe preciso para Kaio Henrique na área. O atacante teve espaço para dominar e bater na saída do goleiro Alemão.

Mas a empolgação da torcida pela virada durou pouco. Aos 14 minutos, Bento aproveitou uma indecisão do marcador, ganhou a bola na intermediária, passou pelo zagueiro e bateu na saída de Richard, com uma cavadinha por cobertura, fazendo 2 a 1. O ABC sustentou esse placar até o fim, garantindo a classificação.



*Com informações da FFMS