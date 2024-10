Corrida de Aventura reuniu 100 competidores no Parque Natural de Piraputangas

Divulgação/PMC

Promovida pela Fundação de Meio Ambiente do Pantanal, a VI Corrida de Aventura de Piraputangas reuniu 100 corredores no último domingo, 27 de outubro. A chuva na véspera da prova deixou o percurso de 10 quilômetros ainda mais desafiador, o que exigiu mais atenção e preparo dos competidores.

No feminino, a campeã foi Rosinha da Conceição. Ela concluiu com o tempo de 1 hora, 8 minutos e 51 segundos. A segunda colocada foi Roberta Lima Medina, com o tempo de 1 hora, 10 minutos e 41 segundos. Com 1 hora, 18 minutos e 36 segundos, Juliana Reis completou o pódio na terceira colocação.

Entre os homens, o vencedor foi Leonardo Moraes da Silva Messias, com o tempo de 49 minutos e 4 segundos. Everton de Britto Policarpi, com o tempo de 51 minutos e 25 segundos, foi o segundo colocado, com José Carlos Junior Proença Simão em terceiro, com o tempo de 54 minutos e 42 segundos.

Além de troféus e medalhas, os três primeiros colocados receberam premiação em dinheiro. Tanto no feminino quanto no masculino, o primeiro lugar levou R$ 900,00; o segundo R$ 700,00 e o terceiro R$ 400,00.

O Parque

O Parque Natural Municipal de Piraputangas foi criado em 2003 e possui área total de 1.300 hectares. Fica localizado na zona rural de Corumbá, próximo a BR-262, situado na região de Antônio Maria Coelho, aproximadamente 42 km da centro de Corumbá. Sua gestão é municipal e se da por meio da Fundação de Meio Ambiente do Pantanal.

Por se encontrar em uma localidade muito antropizada, o Parque de Piraputangas é um excelente refúgio para várias espécies da fauna e flora da nossa região. Por ser uma Unidade de Conservação de proteção Integral, as atividades permitidas no interior do Parque são:

Turismo ecológico; Pesquisa Científica; Lazer em contato com a natureza; Projetos de educação ambiental. Para visitar ou realizar quaisquer atividades no Parque de Piraputangas, é necessário entrar em contato com a FMAP, já que as visitas/atividades só são permitidas quando previamente agendadas ou acompanhadas/monitoradas por um técnico responsável.