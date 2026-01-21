Acessibilidade

21 de Janeiro de 2026 • 15:51

Estadual de Futebol 2026 abre com ação de conscientização pela causa animal

A união entre futebol e causa animal amplia o alcance das ações e fortalece o compromisso social

Da redação

Publicado em 21/01/2026 às 13:25

A mobilização marcou o início de uma articulação entre o futebol sul-mato-grossense e as políticas públicas voltadas ao bem-estar animal / Divulgação/Governo de MS

A abertura do Campeonato Sul-Mato-Grossense de Futebol Masculino - Série A 2026 foi marcada por uma ação de conscientização em defesa da causa animal. No domingo (18), antes da partida entre Operário Futebol Clube e Futebol Clube Pantanal, realizada no Estádio Jacques da Luz, em Campo Grande, a Suprova (Superintendência de Políticas Integradas de Proteção da Vida Animal), vinculada à Setesc (Secretaria de Estado de Turismo, Esporte e Cultura), levou ao gramado mensagens de combate aos maus-tratos e incentivo à adoção responsável.

A iniciativa integrou a programação oficial de lançamento da temporada do futebol estadual, organizada pela FFMS (Federação de Futebol de Mato Grosso do Sul), com apoio do Governo de Mato Grosso do Sul. A proposta é utilizar a visibilidade das competições esportivas como ferramenta de educação, prevenção e sensibilização da sociedade sobre a importância da proteção animal.

Durante a ação, representantes da Suprova entraram em campo com os mascotes Melo e Sorte e uma faixa de conscientização, levando a pauta da proteção animal diretamente ao público presente no estádio. A mobilização marcou o início de uma articulação entre o futebol sul-mato-grossense e as políticas públicas voltadas ao bem-estar animal desenvolvidas pelo Governo do Estado.

Para o titular da Setesc, Marcelo Miranda, a iniciativa demonstra como o esporte pode atuar de forma integrada às políticas públicas e às causas sociais prioritárias. “O futebol tem um alcance que vai muito além do esporte em si. Ele dialoga com a sociedade, com as famílias e com as comunidades. Quando o Governo do Estado utiliza esse espaço para tratar de temas como a proteção animal, estamos ampliando a consciência coletiva e reforçando valores como responsabilidade, respeito à vida e cidadania”.

Na avaliação do superintendente estadual de Políticas Integradas de Proteção da Vida Animal, Carlos Eduardo Rodrigues, a união entre futebol e causa animal amplia o alcance das ações e fortalece o compromisso social. “O futebol já transforma vidas todos os dias. Agora, a nossa intenção é que ele também ajude a salvar vidas. Usar esse espaço para falar contra os maus-tratos, contra o abandono e a favor da adoção responsável é levar consciência onde as pessoas estão”, destacou.

O superintendente também ressaltou a importância da interiorização das ações ao longo do calendário esportivo estadual. “Os jogos acontecem não apenas na Capital, mas também no interior do Estado. A partir do calendário oficial das competições, queremos dar visibilidade às entidades e aos protetores locais, permitindo que eles também entrem em campo com suas ações, com animais para adoção e faixas de conscientização. Isso reforça o compromisso do Governo do Estado com as protetoras e os protetores de animais de todo o Mato Grosso do Sul”, completou.

