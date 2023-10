Judocas de Aquidauana participam de Campeonato Brasileiro em Curitiba

Diulgação / Prefeitura de Aquidauana

Os judocas dos projetos sociais Bombeiros do Amanhã e Pelotão Esperança de Aquidauana e da Academia Top Fight/Judô Moura participaram de mais uma competição e trouxeram excelentes resultados para o município. Eles participaram nos dias 30/09 e 01/10 do Campeonato Brasileiro de Judô Sub-13 e Sub-15, na cidade de Curitiba-PR.

Nessa competição que é renomada, Aquidauana conquistou o 3º lugar do pódio com o jovem judoca Leandro Queiroz, na categoria Sub-13. A judoca Anna Clara Mendes, do Projeto Pelotão Esperança, ficou em 5º lugar na sua categoria e a atleta Lorraine Fagundes, do Bombeiros do Amanhã, alcançou o 7º lugar, ambas disputaram a colocação com 30 inscritos em cada categoria.

As judocas aquidauanenses Sâmara Gabrielly e Isadora Sadhas também participaram da competição se destacando pela qualidade técnica.

Os jovens atletas de Aquidauana são treinados pelo técnico e sensei Osvaldo Benevides Júnior, da Academia Judô Moura e que é instrutor de judô dos projetos sociais da prefeitura, Pelotão Esperança e o Bombeiros do Amanhã.

"A nossa participação foi muito boa, foi muito positiva! A maioria dos judocas disputaram um Brasileiro pela primeira vez em sua vida. Inclusive, nessa competição, participam os 02 melhores atletas de cada estado do Brasil nas categorias da competição”, disse o técnico Osvaldo Junior.

A prefeitura de Aquidauana, por meio da Secretaria de Assistência Social e da Fundação de Esportes (FEMA) deu o suporte para que os alunos aquidauanenses participassem da competição, bem como, eles também contaram com o incondicional incentivo dos pais e apoio dos professores e coordenadores dos projetos sociais e do vereador Clériton Alvarenga.

*Com informações da assessoria