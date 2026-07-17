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Futebol

Quinta rodada da Série B pode encaminhar disputa pelo acesso em MS

Aquidauanense defende a liderança isolada, enquanto confronto desta sexta abre rodada decisiva para as equipes

Redação O Pantaneiro

Publicado em 17/07/2026 às 17:05

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Comercial e União ABC empataram na última rodada, assim como aparecem juntos na pontuação da Série B / Yasmim Soares

A quinta e antepenúltima rodada da Série B do Campeonato Sul-Mato-Grossense começa nesta sexta-feira (17) e promete movimentar a disputa pelas duas vagas de acesso à elite do futebol estadual. Com apenas três rodadas restantes na competição, cada ponto passa a ser decisivo na briga entre os oito clubes participantes.

A abertura da rodada acontece às 19h30 desta sexta-feira, no Estádio Jacques da Luz, em Campo Grande, com o confronto entre Taveirópolis e 7 de Setembro. As equipes fazem um duelo direto por posições na tabela e entram em campo precisando da vitória para seguir com chances de conquistar o acesso.

A programação continua neste sábado (18), também no Estádio Jacques da Luz. Às 15h, o União ABC recebe o Misto, em confronto entre equipes que estão no grupo de cima da classificação. Mais tarde, às 19h, Campo Grande e Comercial se enfrentam em situações distintas. Enquanto o Colorado busca permanecer entre os líderes, o adversário tenta conquistar sua primeira vitória na competição.

A rodada será encerrada na segunda-feira (20), às 19h30, novamente nas Moreninhas, quando o líder Aquidauanense encara o São Gabriel, que está mandando seus jogos em Campo Grande. O Azulão da Princesa soma nove pontos e tenta ampliar a vantagem na liderança para ficar ainda mais próximo do retorno à primeira divisão do futebol sul-mato-grossense.

Na classificação, o Aquidauanense lidera de forma isolada, com nove pontos. União ABC, Comercial e Misto aparecem na sequência, todos com sete pontos. O Taveirópolis ocupa a quinta colocação, com seis. Já 7 de Setembro e São Gabriel têm quatro pontos cada, enquanto o Campo Grande fecha a tabela com apenas um ponto.

Pelo regulamento da Série B, os oito clubes se enfrentam em turno único, no sistema de pontos corridos. Ao término das sete rodadas, os dois primeiros colocados garantem o acesso à Série A do Campeonato Sul-Mato-Grossense de 2027.

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