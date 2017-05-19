Organizadores do 3º Encontro de Relíquias se reúnem com o prefeito

O 3º Encontro Relíquias acontecerá entre os dias 2, 3 e 4 de junho, na avenida Pantaneta. De acordo com os organizadores, o objetivo é reunir proprietários de carros, motos ou qualquer outra antiguidade que tenha uma história agregada. O evento sem fins lucrativo chega a sua terceira edição com a expectativa de reunir até 15 mil pessoas nos três dias, com a exibição de 200 veículos antigos.

Os organizadores do 3º Encontro Relíquias de Aquidauana foram recebidos pelo prefeito de Aquidauana Odilon Ribeiro (PSDB), e membros da sua equipe, para tratar dos detalhes da realização do evento. A reunião realizada na manhã desta sexta-feira (19) com participação do Gerente de Governo e Vereador licenciado Wezer Lucarelli e do Diretor da Fundação de Turismo Humberto Torres.

Além das raridades, visitantes poderão conferir shows musicais, com bandas de rock, pagode e duplas sertanejas. Outra grande atração desta edição será apresentação de motos com freestyle wheeling. Repetindo o sucesso registrado em 2016, estarão reunidos colecionadores e apreciadores de objetos raros e antigos.

Os participantes poderão aumentar e renovar suas coleções no mercado de pulgas que foi preparado para a 3ª edição do Encontro Relíquias de Aquidauana. Além de agradar aos olhos, o evento ainda promete garantir opções para os amantes da boa comida com a presença de food trucks. Os visitantes também terão a chance de conhecer de perto o estilo de vida dos “motorhomeiros”. Além da população em geral, o encontro vai contar com a participação de Clubes de carros antigos, Clubes de motocicletas e Clubes de antiguidades.

Em 2017, o evento contará com apoio do Governo de Mato Grosso do Sul, da Prefeitura de Aquidauana, além da Polícia Militar, Corpo de Bombeiros e Exército. Com shows ao vivo, o encontro atrai centenas de turistas que movimentam a rede hoteleira, restaurantes, comércio local e postos de combustível, consolidando o município como rota turística, avaliou o Executivo municipal, por meio de nota divulgada pela assessoria.

SERVIÇO

3º Encontro Relíquias de Aquidauana

Data: 2, 3 e 4 de junho

Local: Avenida Pantaneta