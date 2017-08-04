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Diretório Acadêmico realiza “Festa Agostina UFMS II” na Praça dos Estudantes

Flavio Brito

Publicado em 04/08/2017 às 15:50

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Hoje (5), o Diretório Acadêmico da UFMS – Câmpus de Aquidauana (CPAQ) realiza a “Festa Agostina UFMS II”, na Praça dos Estudantes, localizada no Centro de Aquidauana (MS).

É a segunda edição do evento, que foi realizado com sucesso no ano de 2016. Segundo o Diretório Acadêmico, o objetivo desse evento é criar um espaço destinado à socialização, sobretudo dos universitários, por meio da dança “quadrilha”, dos acadêmicos da UFMS/CPAQ. 

Também haverá a participação das atrações Cia Zari, Falkner da banda Marasmo, além da comercialização de comidas, doces e bebidas. A “Festa Agostina UFMS II” será realizada das 19h às 23h.

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