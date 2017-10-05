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Cultura pantaneira é celebrada com exposições, oficinas e apresentações artísticas

A Semana da Cultura Pantaneira acontece de 3 a 7 de outubro. A entrada é gratuita

Renan Nucci

Publicado em 05/10/2017 às 15:02

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Até sábado (7) acontece, no Sesc Morada dos Baís, a Semana da Cultura Pantaneira, evento voltado para a valorização e disseminação da cultura regional de Mato Grosso do Sul que conta com o apoio da Fundação de Cultura de Mato Grosso do Sul (FCMS).


O evento oferece oficinas, exposições e apresentações artísticas para celebrar a cultura pantaneira. Ao todo são cinco dias de programação com exposições de artesanato, moda e produtos agroindustrializados em uma loja colaborativa; e apresentações artísticas de música e teatro, com o músico Kuricaca e os grupos Rota das Monções e Homens e Remos, de Coxim. Representando o município de Rio Verde estarão presentes a Escola de Música Som do Pantanal e o Ponto de Cultura Centro de Tradições Pantaneiras.


Na terça e quarta-feira (3 e 4.10) o Senar promoveu duas oficinas de artes em tecidos, onde foram ensinadas técnicas para confeccionar bonecas e bichos de pano. As inscrições podem ser realizadas no Portal de Atendimento do Sebrae ou pelo telefone 0800 570 0800.


A iniciativa é fruto de uma ação conjunta entre Sesc, Sebrae, Fundação de Cultura, Famasul – Senar, Universidade Federal de Mato Grosso do Sul (UFMS), Federação do Comércio de Bens, Serviços e Turismo do Estado de MS (Fecomércio), Federação das Indústrias do Estado de Mato Grosso do Sul (Fiems), Secretaria Municipal de Cultura e Turismo (Sectur), Prefeituras de Coxim e de Rio Verde e Fundação de Cultura de Corumbá.


A Semana da Cultura Pantaneira acontece de 3 a 7 de outubro. A entrada é gratuita. Mais informações, entre em contato com o Sesc Morada dos Baís localizado na avenida Noroeste, 5140 ou pelo telefone (67) 3311-4460. Para realizar as oficinas é necessário fazer a inscrição pelo número 0800 -570 -0800 ou por este site.

Oficinas Senar:

03/10/2017

Workshop Maria Flor

Horário: 14h às 18h – Sala multiuso

Participantes: 15

Instrutoras: Sherry Maria e Vilma Vieira

04/10/2017

Workshop Vaquinha de Pano

Horário: 14h às 18h – Sala multiuso

Participantes: 15

Instrutoras: Sherry Maria e Vilma Vieira

Apresentações Artísticas:

06/10 – Coxim – 19h

Apresentação de canções Pantaneiras com o músico Kuricaca

Apresentação teatral Homens e Remos

Apresentação teatral Rota das Monções

07/10 – Rio Verde – 17h

Apresentação da Escola de música “Som do Pantanal “com Hino Nacional com instrumental e algumas músicas

Apresentação do ponto de Cultura ” Centro de Tradições Pantaneiras”

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