Cultura pantaneira é celebrada com exposições, oficinas e apresentações artísticas

Eventos
A Semana da Cultura Pantaneira acontece de 3 a 7 de outubro. A entrada é gratuita
Até sábado (7) acontece, no Sesc Morada dos Baís, a Semana da Cultura Pantaneira, evento voltado para a valorização e disseminação da cultura regional de Mato Grosso do Sul que conta com o apoio da Fundação de Cultura de Mato Grosso do Sul (FCMS).
O evento oferece oficinas, exposições e apresentações artísticas para celebrar a cultura pantaneira. Ao todo são cinco dias de programação com exposições de artesanato, moda e produtos agroindustrializados em uma loja colaborativa; e apresentações artísticas de música e teatro, com o músico Kuricaca e os grupos Rota das Monções e Homens e Remos, de Coxim. Representando o município de Rio Verde estarão presentes a Escola de Música Som do Pantanal e o Ponto de Cultura Centro de Tradições Pantaneiras.
Na terça e quarta-feira (3 e 4.10) o Senar promoveu duas oficinas de artes em tecidos, onde foram ensinadas técnicas para confeccionar bonecas e bichos de pano. As inscrições podem ser realizadas no Portal de Atendimento do Sebrae ou pelo telefone 0800 570 0800.
A iniciativa é fruto de uma ação conjunta entre Sesc, Sebrae, Fundação de Cultura, Famasul – Senar, Universidade Federal de Mato Grosso do Sul (UFMS), Federação do Comércio de Bens, Serviços e Turismo do Estado de MS (Fecomércio), Federação das Indústrias do Estado de Mato Grosso do Sul (Fiems), Secretaria Municipal de Cultura e Turismo (Sectur), Prefeituras de Coxim e de Rio Verde e Fundação de Cultura de Corumbá.
A Semana da Cultura Pantaneira acontece de 3 a 7 de outubro. A entrada é gratuita. Mais informações, entre em contato com o Sesc Morada dos Baís localizado na avenida Noroeste, 5140 ou pelo telefone (67) 3311-4460. Para realizar as oficinas é necessário fazer a inscrição pelo número 0800 -570 -0800 ou por este site.
Oficinas Senar:
03/10/2017
Workshop Maria Flor
Horário: 14h às 18h – Sala multiuso
Participantes: 15
Instrutoras: Sherry Maria e Vilma Vieira
04/10/2017
Workshop Vaquinha de Pano
Horário: 14h às 18h – Sala multiuso
Participantes: 15
Instrutoras: Sherry Maria e Vilma Vieira
Apresentações Artísticas:
06/10 – Coxim – 19h
Apresentação de canções Pantaneiras com o músico Kuricaca
Apresentação teatral Homens e Remos
Apresentação teatral Rota das Monções
07/10 – Rio Verde – 17h
Apresentação da Escola de música “Som do Pantanal “com Hino Nacional com instrumental e algumas músicas
Apresentação do ponto de Cultura ” Centro de Tradições Pantaneiras”
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