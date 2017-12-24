Réveillon Bonito Boutique anuncia after exclusivo após a virada do ano

A equipe do Réveillon Bonito Boutique e toda a equipe do PNM anunciou uma surpresa para as pessoas que irão participar da 6ª edição do evento mais famoso da região.

De acordo com as informações divulgadas pelos organizadores, um after exclusivo terá início às 06h do dia 1º de janeiro, para celebrar em grande estilo o primeiro dia do novo ano que se aproxima.

Após o espetáculo na Estação Caxara, um encontro marcado em um lugar ainda não anunciado será realizado e, segundo as equipes envolvidas na organização, o evento "fará história" no município de Bonito.

Réveillon

A festa de Réveillon Bonito Boutique será open bar, open food e melhor opção para quem deseja conforto e melhor localização nos dias 30 e 31 de dezembro.

Bonito-MS é uma das rotas turísticas mais procuradas do Brasil. Quem quer um destino cheio de beleza para aproveitar o fim do ano. vai encontrar também uma festa que promete ser inesquecível. Para começar 2018 com pé direito, nada melhor que passar a virada de ano na sexta edição do Réveillon Bonito Boutique.

A combinação de serviços de excelência e infraestrutura para ninguém botar defeito é a junção perfeita para uma noite única que será realizada no espaço de eventos Estação Caxara, onde a casa comporta até 2 mil pessoas.

Um passaporte para felicidade. A cada edição, o Réveillon Bonito Boutique supera as expectativas. Gente bonita, serviços de primeira e boa música embala quem procura o que há de melhor em um só lugar.

O público poderá contar com um atendimento diferenciado no sistema open bar e open food que contará com ilha de frios, caldos, canapés e mesa de frutas. Já na área de bangalô, o público terá algumas bebidas diferenciadas e Buffet Subway.

Véspera

A organização do evento também vai realizar este ano a 12ª edição do famoso Pagode do Bêbado, open bar que terá duração 6 horas das 12h às 18h no dia 30 de dezembro.

*Com informações da Assessoria de Comunicação do Réveillon Bonito Boutique