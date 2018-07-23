Festival de Inverno terá 33 oficinas gratuitas: escolha a sua

Bonito
Cursos acontecerão em diversos locais, nas áreas urbana e rural
O 19º Festival de Inverno de Bonito vai disponibilizar ao público a participação gratuita em 33 oficinas, que serão realizadas em diversos locais, na área urbana (incluindo os bairros) e na área rural, incluindo o assentamento Guaicurús e o distrito Águas do Miranda.
Os interessados em participar podem solicitar maiores informações das 07h30 às 13h00 pelo telefone (67) 3255-1235. Todas as oficinas são gratuitas e as inscrições podem ser realizadas antecipadamente ou na hora da oficina.
CONFIRA:
1 - MATEMÁTICA NA PIPA (Profº. Wellington/MS) Local: Centro de Múltiplo Uso - CMU Data: 28 e 29 de julho Horário: 9h às 11h e 14h às 17h
2 - OFICINA DE VÍDEO COM CELULAR (Naíra Sohn/MS) Local: Centro de Múltiplo Uso - CMU Data: 27 de julho Horário: 14h às 17h
3 - MOSAICO EM AZULEJOS (Leo Liguori Lopes/MS) Local: Escola Estadual Bonifácio Camargo Gomes Data: 26 e 27 de julho Horário: 13h às 17h
Gerência de Artesanato (FCMS)
4 - ESTAMPARIA ARTESANAL (Paula Bueno/MS) Local: Instituto Família Legal Data: 26 a 29 de julho Horário: 8h as 12 e 14h às 18h
5 - MODELAGEM RECREATIVA (Rodrigo Avalhaes/MS) Local: Tenda de Artesanato – Praça da Liberdade Data: 27 a 29 de julho Horário: 10h às 12h e das 14h as 18h
Gerência de Difusão Cultural (FCMS)
6 - BRINCADEIRAS TRADICIONAIS/CONFECÇÃO DE BRINQUEDOS (Ateliê Ramona Rodrigues/MS) Local: Centro de Múltiplo Uso - CMU Data: 28 e 29 de julho Horário: 14h às 17h
7 - ESTUDOS PARA O CORPO CONTEMPORÂNEO (João Paulo Gross/GO) Local: Stúdio Kadoshi Dance Data: 23 a 25 de julho Horário: 15h as 18:30
8 - OFICINA DE SKATE (Frederico Campos/MS) Local: Centro Múltiplo Uso - CMU Data: 24 a 29 de julho Horário: 14h às 18h
9 - TÉCNICAS CIRCENSES (Breno Moroni/MS) Local: Instituto Visão de Vida Data: 26 a 29 julho Horário: 14h as 17h
10 - SAMBA DOS MESTRES - PREPARAÇÃO DO CORTEJO CAVALO MARINHO (Grupo Comboi/PE) Local: Galpão Chama Bonito Data: 23 a 25 Horário: 9h as 11:30 e 14h as 16:30
Gerência de Patrimônio Cultural (FCMS)
11 - CINEMA (Marinete Pinheiro e Gabriel Lima/MS) Local: Distrito Águas de Miranda Data: 21 a 26 de julho Horário: 18h às 20h
12 - CONTAÇÃO DE HISTÓRIAS ACESSÍVEL (Ciro Ferreira/MS) Local: Associação Pestalozzi Data: 25 a 27 de julho Horário: 8h às 17h
13 - DESENHO E EMANCIPAÇÃO (Grupo de Pesquisa Pensar o Desenho/UFMS) Local: Casa da Memoria Raída Data: 28 de julho Horário: 14h às 16h
14 - ESTENCIL EM CAMISETAS (Marilena Grolli/MS) Local: Tenda Educativo - Praça da Liberdade Data: 27 de julho Horário: 13:30 as 17;30
15 - FOTOGRAFIA COM CELULAR (Alexandre Sogabe/MS) Local: Escola Estadual Bonifácio Camargo Gomes Data: 23 a 25 de julho Horário: 8:30 as 11:30 e 14:30 as 17:30
16 - IDENTIFICAÇÃO E RASTROS DE MAMÍFEROS SILVESTRES (Maristela Benites e Simone Mamede/MS) Local: Auditório da Sectur Data: 27 a 29 de julho Horário: 19h às 22h
17 - OFICINA ESCULTURA EM ROCHA-MÁRMORE (Anelise Godoy/MS) Local: Centro de Múltiplo Uso - CMU Data: 27 de julho Horário: 9h às 12h
18 - OFICINA PAPIETAGEM (Antonia Hanemann/MS) Local: Centro de Múltiplo Uso - CMU Data: 28 e 29 de julho Horário: 9h às 12h
19 - OFICINA MONOTIPIA E ISOGRAVURA (Sonia Correa e Ana Luiza/MS) Local: Centro de Múltiplo Uso - CMU Data: 28 e 29 de julho Horário: 9h às 12h
20 - OFICINA PAPIETAGEM (Antonia Hanemann/MS) Local: Centro de Múltiplo Uso - CMU Data: 28 e 29 de julho Horário: 9h às 12h
21 - OFICINA DE PINTURA (Apres Gomes e Carlos Vera/MS) Local: Centro de Múltiplo Uso - CMU Data: 28 e 29 de julho Horário: 14h às 17h
22 - OFICINA DE DESENHO (Andrea Luz/MS) Local: Centro de Múltiplo Uso - CMU Data: 28 e 29 de julho Horário: 14h às 17h
23 - OFICINA DE GASTRONOMIA (Abrasel/MS) Local: Praça da Liberdade Data: 26 a 28 Horário: 16h às 19h
24 - OFICINA DE FROTTAGE (Ministrante: Lúcia Monte Serrat/MS) Local: Praça da Liberdade Data: 27 e 28 Horário: 10:00
Subsecretaria de Políticas Públicas para a População Indígena
25 - OFICINA DE ARTESANATO GUARANI Local: Tenda dos Saberes Indígenas – Praça da Liberdade Data: 27 e 28 de julho Horário: 15:30 as 18:30
26 - OFICINA DE ARTESANATO KADIWEUS Local: Tenda dos Saberes Indígenas – Praça da Liberdade Data: 27 e 28 de julho Horário: 9h as 10h
27 - OFICINA DE ARTESANATO KINIKINAU Local: Tenda dos Saberes Indígenas – Praça da Liberdade Data: 27 e 28 de julho Horário: 10:30 as 11:30
28 - OFICINA DE ARTESANATO TERENA Local: Tenda dos Saberes Indígenas – Praça da Liberdade Data: 27 e 28 de julho Horário: 14h as 15h
29 - OFICINA DE PLANTAS MEDICINAIS Local: Tenda dos Saberes Indígenas – Praça da Liberdade Data: 29 de julho Horário: 9h as 10h
30 - OFICINA DE PINTURA INDIGENA EM TECIDO (Natiely Albuquerque/MS) Local: Tenda dos Saberes Indígenas – Praça da Liberdade Data: 29 de julho Horário: 10h
Subsecretaria de Políticas Públicas para a Promoção da Igualdade Racial e Cidadania
Oficinas no Distrito Águas de Miranda (MS) 27 de julho
31 - AMARRAÇÃO DE TURBANTES (Nara Nazareth) Horário: 9:30 as 10:30
32 - BONECAS NEGRAS (Nara Nazareth) Horário: 10:30 as 11:30
33 - CAPOEIRA (Mestre Gordinho) Horário: 13:30 as 15:30
Série B
Azulão busca retomar a liderança e abrir quatro pontos sobre União ABC e Misto, terceiro e quarto colocados, restando apenas duas rodadas para o fim da competição
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