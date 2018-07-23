Acessibilidade

16 De Setembro De 2026 • 05:37

Buscar

Últimas notícias
X

Bonito

Festival de Inverno terá 33 oficinas gratuitas: escolha a sua

Cursos acontecerão em diversos locais, nas áreas urbana e rural

Renan Nucci

Publicado em 23/07/2018 às 15:55

Compartilhe:

A-

A+

Publicidade

Publicidade

O 19º Festival de Inverno de Bonito vai disponibilizar ao público a participação gratuita em 33 oficinas, que serão realizadas em diversos locais, na área urbana (incluindo os bairros) e na área rural, incluindo o assentamento Guaicurús e o distrito Águas do Miranda.

Os interessados em participar podem solicitar maiores informações das 07h30 às 13h00 pelo telefone (67) 3255-1235. Todas as oficinas são gratuitas e as inscrições podem ser realizadas antecipadamente ou na hora da oficina.

CONFIRA:

1 - MATEMÁTICA NA PIPA (Profº. Wellington/MS) Local: Centro de Múltiplo Uso - CMU Data: 28 e 29 de julho Horário: 9h às 11h e 14h às 17h

2 - OFICINA DE VÍDEO COM CELULAR (Naíra Sohn/MS) Local: Centro de Múltiplo Uso - CMU Data: 27 de julho Horário: 14h às 17h

3 - MOSAICO EM AZULEJOS (Leo Liguori Lopes/MS) Local: Escola Estadual Bonifácio Camargo Gomes Data: 26 e 27 de julho Horário: 13h às 17h

Gerência de Artesanato (FCMS)

4 - ESTAMPARIA ARTESANAL (Paula Bueno/MS) Local: Instituto Família Legal Data: 26 a 29 de julho Horário: 8h as 12 e 14h às 18h

5 - MODELAGEM RECREATIVA (Rodrigo Avalhaes/MS) Local: Tenda de Artesanato – Praça da Liberdade Data: 27 a 29 de julho Horário: 10h às 12h e das 14h as 18h

Gerência de Difusão Cultural (FCMS)

6 - BRINCADEIRAS TRADICIONAIS/CONFECÇÃO DE BRINQUEDOS (Ateliê Ramona Rodrigues/MS) Local: Centro de Múltiplo Uso - CMU Data: 28 e 29 de julho Horário: 14h às 17h

7 - ESTUDOS PARA O CORPO CONTEMPORÂNEO (João Paulo Gross/GO) Local: Stúdio Kadoshi Dance Data: 23 a 25 de julho Horário: 15h as 18:30

8 - OFICINA DE SKATE (Frederico Campos/MS) Local: Centro Múltiplo Uso - CMU Data: 24 a 29 de julho Horário: 14h às 18h

9 - TÉCNICAS CIRCENSES (Breno Moroni/MS) Local: Instituto Visão de Vida Data: 26 a 29 julho Horário: 14h as 17h

10 - SAMBA DOS MESTRES - PREPARAÇÃO DO CORTEJO CAVALO MARINHO (Grupo Comboi/PE) Local: Galpão Chama Bonito Data: 23 a 25 Horário: 9h as 11:30 e 14h as 16:30

Gerência de Patrimônio Cultural (FCMS)

11 - CINEMA (Marinete Pinheiro e Gabriel Lima/MS) Local: Distrito Águas de Miranda Data: 21 a 26 de julho Horário: 18h às 20h

12 - CONTAÇÃO DE HISTÓRIAS ACESSÍVEL (Ciro Ferreira/MS) Local: Associação Pestalozzi Data: 25 a 27 de julho Horário: 8h às 17h

13 - DESENHO E EMANCIPAÇÃO (Grupo de Pesquisa Pensar o Desenho/UFMS) Local: Casa da Memoria Raída Data: 28 de julho Horário: 14h às 16h

14 - ESTENCIL EM CAMISETAS (Marilena Grolli/MS) Local: Tenda Educativo - Praça da Liberdade Data: 27 de julho Horário: 13:30 as 17;30

15 - FOTOGRAFIA COM CELULAR (Alexandre Sogabe/MS) Local: Escola Estadual Bonifácio Camargo Gomes Data: 23 a 25 de julho Horário: 8:30 as 11:30 e 14:30 as 17:30

16 - IDENTIFICAÇÃO E RASTROS DE MAMÍFEROS SILVESTRES (Maristela Benites e Simone Mamede/MS) Local: Auditório da Sectur Data: 27 a 29 de julho Horário: 19h às 22h

17 - OFICINA ESCULTURA EM ROCHA-MÁRMORE (Anelise Godoy/MS) Local: Centro de Múltiplo Uso - CMU Data: 27 de julho Horário: 9h às 12h

18 - OFICINA PAPIETAGEM (Antonia Hanemann/MS) Local: Centro de Múltiplo Uso - CMU Data: 28 e 29 de julho Horário: 9h às 12h

19 - OFICINA MONOTIPIA E ISOGRAVURA (Sonia Correa e Ana Luiza/MS) Local: Centro de Múltiplo Uso - CMU Data: 28 e 29 de julho Horário: 9h às 12h

20 - OFICINA PAPIETAGEM (Antonia Hanemann/MS) Local: Centro de Múltiplo Uso - CMU Data: 28 e 29 de julho Horário: 9h às 12h

21 - OFICINA DE PINTURA (Apres Gomes e Carlos Vera/MS) Local: Centro de Múltiplo Uso - CMU Data: 28 e 29 de julho Horário: 14h às 17h

22 - OFICINA DE DESENHO (Andrea Luz/MS) Local: Centro de Múltiplo Uso - CMU Data: 28 e 29 de julho Horário: 14h às 17h

23 - OFICINA DE GASTRONOMIA (Abrasel/MS) Local: Praça da Liberdade Data: 26 a 28 Horário: 16h às 19h

24 - OFICINA DE FROTTAGE (Ministrante: Lúcia Monte Serrat/MS) Local: Praça da Liberdade Data: 27 e 28 Horário: 10:00

Subsecretaria de Políticas Públicas para a População Indígena

25 - OFICINA DE ARTESANATO GUARANI Local: Tenda dos Saberes Indígenas – Praça da Liberdade Data: 27 e 28 de julho Horário: 15:30 as 18:30

26 - OFICINA DE ARTESANATO KADIWEUS Local: Tenda dos Saberes Indígenas – Praça da Liberdade Data: 27 e 28 de julho Horário: 9h as 10h

27 - OFICINA DE ARTESANATO KINIKINAU Local: Tenda dos Saberes Indígenas – Praça da Liberdade Data: 27 e 28 de julho Horário: 10:30 as 11:30

28 - OFICINA DE ARTESANATO TERENA Local: Tenda dos Saberes Indígenas – Praça da Liberdade Data: 27 e 28 de julho Horário: 14h as 15h

29 - OFICINA DE PLANTAS MEDICINAIS Local: Tenda dos Saberes Indígenas – Praça da Liberdade Data: 29 de julho Horário: 9h as 10h

30 - OFICINA DE PINTURA INDIGENA EM TECIDO (Natiely Albuquerque/MS) Local: Tenda dos Saberes Indígenas – Praça da Liberdade Data: 29 de julho Horário: 10h

Subsecretaria de Políticas Públicas para a Promoção da Igualdade Racial e Cidadania

Oficinas no Distrito Águas de Miranda (MS) 27 de julho

31 - AMARRAÇÃO DE TURBANTES (Nara Nazareth) Horário: 9:30 as 10:30

32 - BONECAS NEGRAS (Nara Nazareth) Horário: 10:30 as 11:30

33 - CAPOEIRA (Mestre Gordinho) Horário: 13:30 as 15:30

Publicidade

VEJA TAMBÉM

3º Retrocar MS

Do Opala do avô até outras relíquias, Fernando celebra carros antigos

GALERIA DE FOTO

3º Retrocar em Campo Grande - MS

Série B

Aquidauanense fecha 5ª rodada diante do São Gabriel e pode encaminhar acesso

Azulão busca retomar a liderança e abrir quatro pontos sobre União ABC e Misto, terceiro e quarto colocados, restando apenas duas rodadas para o fim da competição

GALERIA DE FOTO

18º Festa da Farinha - Parte 01

Publicidade

GALERIA DE FOTO

Alunos do IFMS visitam O Pantaneiro para conhecer rotina do jornal mais tradicional de Aquidauana

ÚLTIMAS

Senar/MS celebra 10 anos cuidando da saúde do homem e da mulher rural

INFORME PUBLICITÁRIO

Senar/MS celebra 10 anos cuidando da saúde do homem e da mulher rural
PRTB substitui Pablo Marçal por Leonardo Avalanche na disputa presidencial

Eleições 2026

PRTB substitui Pablo Marçal por Leonardo Avalanche na disputa presidencial

Mudança ocorreu após Marçal renunciar à candidatura; presidente do partido deixa posto de vice e assume a cabeça da chapa

Editorias

Geral Política Policial Turismo Esportes Eventos Tecnologia Artigos Anastácio Entrevistas Economia Internacional Educação Cultura Ciência Entretenimento Você Repórter Saúde Brasil 25º Rally dos Sertões Aquidauana Informe Publicitário Corumbá Cidades Bonito Campo Grande Social

Colunistas

Valdemir Gomes Paulo Corrêa de Oliveira Maria de Lourdes Medeiros Bruno Fernando da Silva Batista Rosildo Barcellos Alirio Vilassanti

Serviços

Galeria de Fotos Vídeos Guia Cidade

Sobre

Contato Sobre nós Expediente Anuncie

Redes Sociais

Whatsapp

Contato

Notícias pelo Whatsapp Fale Conosco

Voltar ao topo
Logo O Pantaneiro Rodapé

Rua XV de Agosto, 339 - Bairro Alto - Aquidauana/MS

(67) 99856-0000

©2026 O Pantaneiro. Todos os Direitos Reservados.

Layout

Software

2
Entre em nosso grupo