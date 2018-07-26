Festival de Inverno de Bonito começa nesta quinta na Praça da Liberdade

Evento
Evento terá grandes atrações da música nacional e mais de 30 oficinas
Com a presença do secretário de Estado de Cultura e Cidadania - Athayde Nery - e do prefeito municipal de Bonito - Odilson Soares - será aberto nesta quinta-feira (26) às 19h00, na Praça da Liberdade, o 19º Festival de Inverno de Bonito, tendo como principal atração musical da noite o cantor Michel Teló, com o show "Bem Sertanejo".
Neste ano as atividades do festival serão realizadas em 11 locais diferentes, incluindo a Praça da Liberdade, o Centro de Múltiplo Uso, sedes de entidades, bairros, o assentamento Guaicurús e o distrito Águas do Miranda. O evento também disponibilizará ao público - gratuitamente - 33 oficinas. As inscrições podem ser realizadas antecipadamente ou na hora da oficina.
Confira a programação desta quinta-feira - dia 26 de julho
QUINTA (26/07)
10h - Espaço Madeiral
Cinema
MOSTRA DE FILMES
Brincando Com o Passado no Museu
Entre Rios e Histórias
15h - Espaço Madeiral
Cinema
MOSTRA DE FILMES
Canta Dores do Pantanal - 50 Anos de Grupo Acaba
16h/18h - Assentamento Guaicurus
Circo/Pernas de Pau
INSTITUTO VISÃO DE VIDA (Bonito/MS)
Dança
REDE SOLIDÁRIA (MS)
Teatro
TEATRAL GRUPO DE RISCO/TGR (MS)
‘Revolução’
17h - Praça da Liberdade
Cultura Popular
Cortejo de Abertura
GRUPO CAMBOI (PE)
Cavalo Marinho
18h - Praça da Liberdade
Dança
STREETPOP (MS)
'Vir(tu)Eu'
19h - Praça da Liberdade
Abertura festival
HOMENAGEADOS
Música - AMAMBAI E AMAMBAÍ (MS)
Música/Cidadania - MAYARA AMARAL (MS)
Artes Cênicas - GRUPO SENTA QUE O LEÃO É MANSO (MS)
Hino Nacional com a BANDA MUNICIPAL DE BONITO (MS)
20h - Praça da Liberdade
Música
II CANTA BONITO (MS)
21h30 - Praça da Liberdade
Música
MICHEL TELÓ (MS)
‘Bem Sertanejo’
Série B
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