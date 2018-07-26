Festival de Inverno de Bonito começa nesta quinta na Praça da Liberdade

Com a presença do secretário de Estado de Cultura e Cidadania - Athayde Nery - e do prefeito municipal de Bonito - Odilson Soares - será aberto nesta quinta-feira (26) às 19h00, na Praça da Liberdade, o 19º Festival de Inverno de Bonito, tendo como principal atração musical da noite o cantor Michel Teló, com o show "Bem Sertanejo".

Neste ano as atividades do festival serão realizadas em 11 locais diferentes, incluindo a Praça da Liberdade, o Centro de Múltiplo Uso, sedes de entidades, bairros, o assentamento Guaicurús e o distrito Águas do Miranda. O evento também disponibilizará ao público - gratuitamente - 33 oficinas. As inscrições podem ser realizadas antecipadamente ou na hora da oficina.

Confira a programação desta quinta-feira - dia 26 de julho

QUINTA (26/07)

10h - Espaço Madeiral

Cinema

MOSTRA DE FILMES

Brincando Com o Passado no Museu

Entre Rios e Histórias

15h - Espaço Madeiral

Cinema

MOSTRA DE FILMES

Canta Dores do Pantanal - 50 Anos de Grupo Acaba

16h/18h - Assentamento Guaicurus

Circo/Pernas de Pau

INSTITUTO VISÃO DE VIDA (Bonito/MS)

Dança

REDE SOLIDÁRIA (MS)

Teatro

TEATRAL GRUPO DE RISCO/TGR (MS)

‘Revolução’

17h - Praça da Liberdade

Cultura Popular

Cortejo de Abertura

GRUPO CAMBOI (PE)

Cavalo Marinho

18h - Praça da Liberdade

Dança

STREETPOP (MS)

'Vir(tu)Eu'

19h - Praça da Liberdade

Abertura festival

HOMENAGEADOS

Música - AMAMBAI E AMAMBAÍ (MS)

Música/Cidadania - MAYARA AMARAL (MS)

Artes Cênicas - GRUPO SENTA QUE O LEÃO É MANSO (MS)

Hino Nacional com a BANDA MUNICIPAL DE BONITO (MS)

20h - Praça da Liberdade

Música

II CANTA BONITO (MS)

21h30 - Praça da Liberdade

Música

MICHEL TELÓ (MS)

‘Bem Sertanejo’