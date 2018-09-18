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9º Maturishow será realizado de 20 a 23 de setembro em Bonito

Evento terá programação especial gratuita para a população local

Renan Nucci

Publicado em 18/09/2018 às 14:48

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O município de Bonito vai sediar, entre os dias 20 a 23 de setembro próximo, no Zagaia Eco Resort, a 9ª edição do MATURISHOW - Encontro MERCOSUL da Maturidade, que contará com as presenças de artistas consagrados, entre eles o cantor italiano Tony Angeli e as professoras de dança Sônia Ruas, de MS, e Maria Alice Corazza, de São Paulo.

O evento também terá palestras, oficinas, passeios em grupo, ginástica recreativa, baile a fantasia e no domingo – dia 23 de setembro - uma programação especial gratuita para a população local.

O MATURISHOW acontece desde 2012 na cidade ecoturística de Bonito e com edições também realizadas em Foz do Iguaçu (PR) e Costão do Santinho Resort (SC).

O principal objetivo é o de integrar a maturidade lhes proporcionando momentos de compartilhamento de experiências, estímulo à prática de exercícios e a soltar a imaginação e a criatividade.

O encontro é realizado pela empresa Regenold Viagens e Eventos com o apoio Fundação de Cultura de Mato Grosso do Sul, Fecomércio, Cassems e Prefeitura Municipal de Bonito.

PROGRAMAÇÃO:

DIA 20/09/2018

Manhã e Tarde: ZAGAIA ECO RESORT

• A partir das 10h – credenciamento

Tarde: • Livre para passeios

• 16h- Dança: Esquenta Maturishow!

Noite:ZAGAIA ECO RESORT

• 19h30-Jantar

• 21h - Abertura Oficial

• Solenidade de Abertura

• Lançamento da Exposição: Plenitude entre a Maturidade e a Natureza

• 22h – Uma Noite em Veneza (traje: passeio com máscara em estilo de Veneza) - Show com TONY ANGELI

• Dia 21/09/2018

Manhã: ZAGAIA ECO RESORT

• 08h30min h – Mexa-se – A Incrível arte de dançar com aProfªSonia Ruas (graduada em Artes Cênicas e Pós-graduada em Dança, especializou-se em Atuação e Direção pelo Centro Pró Danza de Cuba).

• 9h30 - GINÁSTICA NA CADEIRA – Energia, Animação e Alegria com a Profª Maria Alice Corazza ( Pioneira no Brasil em promover atividades físicas para a 3º idade).

• 10h30 – Palestra Interativa: Era Uma Vez... Com o Profº Helio Arakaki (Especializado em abordagens vivenciais e comportamentais; Palestrante titulado por Roberto Shinyashiki).

• 12h – Almoço Festivo.

• Tarde para passeios( opcionais).

• 15h – Oficina de Desenvolvimento Sustentável com o IASB – Instituto das Águas da Serra da Bodoquena

Noite: ZAGAIA ECO RESORT

• 19h – Jantar

• 20h30 – Show de Talentos

• 21h30 - Noite das Estrelas –música, dança e muito brilho.

DIA 22/09/2018

Manhã:NASCENTE AZUL

• 8h - Saída para Nascente Azul: Local de beleza ímpar, onde o homem soube respeitar a natureza e incrementá-la.

• 10h30 –Hidro Alegria – em meio a natureza junte-se com a ProfªMaria Alice Corazza.

12h - Almoço

Tarde: Aproveitar o deslumbrante cenário da Nascente Azul. (Flutuação: opcional)

Noite: ZAGAIA ECO RESORT

• 19h30 – Jantar

• 21h– Um Passeio pela Índia: Mistério, cores e aroma ( Traje: Indiano).

• Premiação Show de Talentos

• Desfile Temático Indiano – charme e beleza ( Prêmio para o Mais Encantador Traje da Noite)

DIA 23/09/2018

Manhã: PRAÇA CENTRAL

Das 9h às 11h30– Viva a Vida!

• Aulas de ginástica e dança com os Profª Maria Alice Corazza, Sonia Ruas e Flaviano Mendonza.

• Apresentações culturais.

• Encerramento do evento

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