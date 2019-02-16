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Comissão organizadora do Wildfire 2019 se reúne para alinhar ações

Evento acontecerá em Campo Grande – 28 de outubro a 1 de novembro.

Daniele Valentin

Publicado em 16/02/2019 às 11:30

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Membros da Comissão Organizadora local da Conferência Internacional de Combate a Incêndios Florestais – WildFire 2019, o maior evento mundial do gênero, se reuniram na Semagro (Secretaria de Estado de Meio Ambiente, Desenvolvimento Econômico, Produção e Agricultura Familiar). O evento acontecerá em Campo Grande – 28 de outubro a 1 de novembro.

Conforme o Termo de Cooperação Técnica que encaminha os preparativos para a realização do WildFire 2019 em Campo Grande, em nível estadual, a organização está sob responsabilidade da Semagro, por meio da Fundação de Turismo de MS (Fundtur-MS) e do Instituto de Meio Ambiente de Mato Grosso do Sul (Imasul); da Superintendência Estadual do Ibama; e da Prefeitura de Campo Grande.

Participaram da reunião, os superintendentes da Semagro, Bruno Bastos e Rogério Beretta; o secretário Executivo da Câmara Setorial de Florestas, Francisco de Sollberger Pacca; e o servidor Marcus Vinícius Perez, do Prevfogo; o coordenador Nacional, Gabriel Zacharias; o coordenador Estadual do Prevfogo, Marcio Yule; e Aline Cavalcante, de Brasília.

A Conferência Internacional de Combate a Incêndios Florestais – Wildfire – visa a preservação e uso sustentável do meio ambiente mundial. Para tanto vai reunir as partes envolvidas na gestão de incêndios florestais e seus campos relacionados, como silvicultura, clima e meteorologia, ecossistemas, desastres e segurança e saúde humana. Os participantes partilharão conhecimentos e experiências sobre a metodologia de gestão de incêndios e debaterão estratégias para o reforço da cooperação internacional.

Wildfire em MS - A decisão de trazer para Campo Grande o Wildfire 2019 foi tomada em fevereiro de 2016, em reunião entre o secretário da Semagro, Jaime Verruck, e o então superintendente do Ibama, Márcio Ferreira Yule, e a coordenadora do Núcleo de Interagências, Lara Stei. Também participaram o diretor de Licenciamento, Ricardo Eboli e a diretora de Desenvolvimento, Thais Caramori, ambos do Imasul.

Representantes do Ibama haviam participado da Conferência realizada em Seul, em 2015, e conseguiram captar o evento para Mato Grosso do Sul na edição de 2019, mas faltava o envolvimento do Estado que foi acertado após a reunião com Verruck.

O Wildfire acontece de quatro em quatro anos; o primeiro foi em 1989, em Boston (USA), em 1997 em Vancouver (Canadá), em 2002 em Sidnei (Austrália), em 2007 na cidade de Sevilha (Espanha) e em 2011 em Sun City (África do Sul).

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