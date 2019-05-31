Eventos que movimentam MS são inseridos no Calendário Oficial

O governador Reinaldo Azambuja (PSDB) sancionou a Lei 5.348, de autoria do deputado Evander Vendramini (PP), que inclui no Calendário Oficial de Eventos do Estado de Mato Grosso do Sul o “Calendário Educação Ambiental no Pantanal”, realizado, anualmente, no mês de novembro.

O objetivo da lei é divulgar e valorizar o trabalho realizado entre as várias instituições que visam à conservação do Pantanal sul-mato-grossense. “É de suma importância conscientizar os cidadãos da imprescindibilidade de se preservar este bioma. É um trabalho continuado que busca a mudança cultural”, explicou Evander.

Também foi sancionada a Lei 5.347, de autoria do 1º secretário da Assembleia Legislativa, deputado Zé Teixeira (DEM), que insere no Calendário Oficial a “Exposição Agropecuária, Industrial e Comercial de Dourados – Expoagro”, que acontece tradicionalmente no mês de maio, no município de Dourados.

“Trata-se de um reconhecimento à importância tecnológica e social do evento para o Estado. Os principais fabricantes de máquinas, equipamentos, implementos e insumos agrícolas, veículos utilitários, sementes e fertilizantes do país participam da exposição, ampliando negócios e movimentando a economia”, afirmou Zé Teixeira.

O governador ainda sancionou a Lei 5.343, do vice-presidente da Casa de Leis, deputado Eduardo Rocha (MDB), que declara de Utilidade Pública Estadual a Associação Privada “Grupo Solidariedade”, com sede no município de Rio Verde de Mato Grosso.