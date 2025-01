Campo Grande irá sediar 1° Bienal do Livro de MS

Em outubro de 2025, Campo Grande será o centro das atenções literárias ao receber a primeira edição da Bienal do Livro de Mato Grosso do Sul. O evento, que acontecerá entre os dias 04 e 12 de outubro no Centro de Convenções Arquiteto Rubens Gil de Camillo, localizado no Parque dos Poderes, promete ser uma celebração plurifacetada da literatura e suas interações com diversas formas de arte e cultura.

Com uma programação cultural variada, a Bienal do Livro de MS se destaca pela sua proposta de integrar literatura com cinema, teatro, música, dança e gastronomia, criando um ambiente dinâmico e inspirador. Além da comercialização de livros, o evento contará com conferências de escritores nacionais, internacionais e regionais, homenagens, lançamentos literários, mostras de audiovisual, exposições, seminários e oficinas. A gastronomia também terá destaque, com uma ênfase na identidade local, promovendo uma imersão cultural completa para os participantes.

A primeira edição do evento será organizada em três campos temáticos que abordam questões culturais, sociais e tecnológicas, refletindo a diversidade e os desafios do mundo contemporâneo. O primeiro campo, Territórios Culturais, explora o Pantanal como uma paisagem que molda identidades e transcende fronteiras, tratando de temas como colonização e diversidade cultural. O poeta pantaneiro Manoel de Barros, figura admirada internacionalmente, será o grande homenageado do evento.

O segundo campo, População e Estado, abordará os desafios do multiculturalismo e a inclusão de minorias em Estados historicamente monoculturais, além de discutir o impacto das grandes tecnologias e da globalização. Por fim, o campo Tecnologias Digitais e Mercado se debruça sobre o papel das novas tecnologias na produção literária, bem como na preservação de identidades locais em um contexto globalizado.

O evento será realizado pelo instituto Imolé com a Direção de Carlos Adalberto Pereira Porto, Direção Executiva de Pedro Sérgio Lima Ortale e Coordenação de Soraia Ligia Salle e Belchior Donizete Cabral. Além das renomadas Maria Adélia Menegazzo e Sylvia Cesco, a curadoria literária do evento conta com a participação da colunista do jornal O Pantaneiro, a aquidauanense Raquel Anderson. O projeto, publicado no Diário Oficial ainda em dezembro de 2024, prevê investimento de mais de 3 milhões de reais.

A I Bienal do Livro de Mato Grosso do Sul será uma oportunidade única de vivenciar uma rica programação literária e cultural, promovendo a troca de saberes e a celebração das diversas formas de arte. A expectativa é de que o evento se torne um marco para o estado e para a promoção da leitura e da cultura no Brasil.