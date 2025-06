Encontro de Relíquias consagrado como evento para toda a família

Edição do ano passado / O Pantaneiro

A Avenida Pantaneta, em Aquidauana, será novamente tomada por motores antigos, histórias sobre rodas e muita celebração com a chegada da 9ª edição do Encontro de Relíquias, que acontece entre os dias 19 e 22 de junho. Com entrada gratuita e uma programação pensada para todas as idades, o evento é uma excelente opção de lazer para toda a família, unindo cultura, tradição, música e gastronomia em um só lugar.

Voltado não apenas aos amantes do antigomobilismo, mas também ao público em geral, o Encontro de Relíquias se firmou como um dos maiores eventos do segmento no estado, atraindo expositores de diversas regiões e milhares de visitantes a cada edição. Este ano, a expectativa é de recorde de público, com atrações que contemplam desde os mais experientes admiradores de relíquias automotivas até crianças, que terão a oportunidade de conhecer de perto verdadeiras preciosidades sobre rodas.