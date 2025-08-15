Acessibilidade

15 de Agosto de 2025 • 11:25

Expoaqui 2025 é aberta com presença de autoridades e show de Jads & Jadson

O evento, que segue até domingo, celebra os 133 anos de fundação do município e reúne atrações culturais, exposições e negócios

Redação

Publicado em 15/08/2025 às 09:06

Atualizado em 15/08/2025 às 09:44

O Pantaneiro

A Exposição Agropecuária de Aquidauana (Expoaqui 2025) teve início na noite de quinta-feira (14) com uma cerimônia marcada por importantes anúncios e um show emocionante da dupla Jads & Jadson.

O evento, que segue até domingo (17), celebra os 133 anos de fundação do município e reúne atrações culturais, exposições e negócios no Parque de Exposições do Sindicato Rural.

Autoridades presentes

A cerimônia contou com a presença do deputado federal Rodolfo Nogueira (PL), do ex-prefeito Odilon Ribeiro, do atual prefeito Mauro do Atlântico, do presidente da Câmara Municipal de Aquidauana, vereador Everton Romero, e do empresário Mauro Luiz Batista.

O presidente da Câmara anunciou que irá devolver parte do duodécimo à Prefeitura para a construção de um salão social no Parque de Exposições, reforçando o compromisso com o desenvolvimento da cidade.

O deputado Rodolfo Nogueira, por sua vez, anunciou uma emenda parlamentar no valor de R$ 1 milhão para a área da saúde em Aquidauana, destacando o apoio federal ao município.

Show de Jads & Jadson

A noite foi encerrada com o aguardado show da dupla Jads & Jadson, que encantou o público com um repertório diversificado. O show teve início com a música "Dona", sucesso da banda Roupa Nova, seguida por "Ressentimento", que empolgou os presentes com seus versos marcantes.

A dupla também homenageou a MPB, interpretando "Silêncio da Noite", de Caetano Veloso, e "Entre Nós Dois", de Ana Carolina. O público vibrou com as músicas de baile, como "Agora Quero Te Beber", que trouxe versos como:"Agora quero te beber / Soltar o cabelo / Quero te ver sofrer o que me viu sofrendo / Quero te ver beber o que me viu bebendo”.

O ponto alto da noite foi a interpretação de "Hoje Eu Quero", que levou o público ao delírio.
Após a apresentação, a dupla agradeceu a Deus pelo sucesso da música "Jeito Carinhoso", que completou 12 anos de lançamento e continua sendo um dos maiores sucessos da carreira.

Jadson, o integrante de chapéu, iniciou a parte sertaneja do show com clássicos como "Quando Cai do Cavalo" e "Chora Viola", que emocionaram os fãs. A dupla também relembrou sucessos de João Mineiro & Marciano, como "Pode Ficar Sossegado" e "Ainda Ontem Chorei de Saudade", que foram cantados em coro com o público.

Para encerrar a noite, Jads & Jadson surpreenderam ao interpretar "Lord do Lázaro", uma música gospel que emocionou todos os presentes.

A Expoaqui 2025 promete ser um marco na história de Aquidauana, reunindo tradição, cultura e desenvolvimento em um único evento.

