Pantanal Tech MS 2025 une tecnologia, sustentabilidade e agronegócio em Aquidauana

Consolidando-se como marco no calendário estadual, o evento é fruto da articulação com instituições como a Fundect, Fundação MS, Embrapa Pantanal, além dos cursos de Graduação e Pós-graduação (mestrado e doutorado) da UEMS em Agronomia, Engenharia Florestal e Zootecnia, que integram a organização.

Entre os dias 26 e 29 de junho, a Unidade Universitária da UEMS (Universidade Estadual de Mato Grosso do Sul) Aquidauana (MS) será palco de uma das principais iniciativas voltadas ao desenvolvimento sustentável do bioma pantaneiro: o Pantanal Tech MS 2025. O evento, promovido pela UMS em parceria com o Governo do Estado, reúne pesquisadores, produtores rurais, empresários, acadêmicos e autoridades para debater e apresentar soluções inovadoras para o agronegócio aliado à conservação ambiental.

Com foco na interseção entre tecnologia, produção e conservação, a edição de 2025 propõe uma programação vasta e diversificada. Palestras, painéis, feiras e demonstrações práticas serão distribuídas em diversos espaços, promovendo a imersão dos participantes em temáticas estratégicas para o futuro do Pantanal.

A abertura oficial está marcada para o dia 26 de junho, às 9h30, com a presença confirmada do Governador Eduardo Riedel e representantes de instituições parceiras.

Produção sustentável como protagonista

De acordo com o reitor da UEMS, Laércio Alves de Carvalho, a expectativa é de que o Pantanal Tech MS receba mais de 20 mil pessoas ao longo dos quatro dias de evento. “Nosso maior objetivo é promover o grande encontro da produção sustentável no Pantanal. Vamos ter palestras, feiras, agricultura familiar, pecuária, economia criativa e muita interação entre a comunidade acadêmica, a sociedade e os produtores. Tudo isso com o único objetivo de produzir de forma sustentável na região”, afirmou Carvalho.

Debates estratégicos e inovação

As atividades ocorrem em espaços como a Arena Paxixi, que sediará conferências e mesas-redondas com especialistas de renome. Entre os temas abordados estão:

Empreendedorismo, Inovação e Sustentabilidade

Tecnologia Plataforma FPS – Fazendas Pantaneiras Sustentáveis

Sustentabilidade Ambiental e Manejo de Áreas Úmidas

Inovações em Genética e Reprodução Animal

Políticas Públicas para Sustentabilidade

Mercado de Carbono e Pagamento por Serviços Ambientais

Com foco em soluções reais e aplicáveis, o Pantanal Tech MS 2025 se firma como um espaço essencial para a construção de um futuro mais equilibrado entre produção econômica e conservação ambiental no Pantanal sul-mato-grossense.

Vitrines Tecnológicas

Um dos pontos altos do evento são as Vitrines Tecnológicas. Espalhadas pelo campus da UEMS, essas vitrines oferecem demonstrações práticas de soluções de ponta. Os visitantes podem conhecer o "Marco Legal do Carbono", sistemas de "Pecuária Pantaneira de Baixo Impacto", o "Meliponário UEMS", inovações em "Controle Biológico", "Tecnologia para Nutrição de Culturas", o projeto "Capim Forte" com biotecnologia da Pantabio, "Sistemas de Integração Pecuária-Floresta", e avanços em "Manejo e Conservação do Solo e da Água", entre outras.

As visitações ocorreram nos seguintes dias e horários: dia 26 das 13h às 16h; dia 27 das 8h às 11h e das 13 às 16h; dia 28 das 8h às 11h.

Saiba mais em: https://www.pantanaltechms.com.br/vitrines-tecnologicas/

Painel Pecuária

No Pavilhão Buriti, o Painel Pecuária funciona como um hub central para tudo que envolve a produção animal. Este espaço multifacetado abriga as "Dinâmicas de Pecuária", com demonstrações práticas de equipamentos e técnicas (como o NutriOpt On-site Adviser, Método Shiva de IA e avaliação de carcaça por ultrassom), além das "Conversas de Cocho" – almoços tecnológicos e mesas redondas que discutem nutrição do rebanho, manejo de pastagens e gestão. O "BEEF-PAPO" complementa com debates sobre rastreabilidade, certificação, pecuária orgânica e o promissor setor do novilho precoce.

A programação completa está disponível no site oficial pantanaltechms.com.br/programacao-completa

*Com informações da UEMS