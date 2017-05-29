Estadual Sub-19: Comercial vence Operário no clássico da rodada

Futebol
Na próxima rodada, o Comercial recebe o Urso enquanto União/ABC x Operário farão o dérbi da rodada e o Corumbaense folga
Dois jogos movimentaram no sábado (27) a 2ª rodada do Campeonato Estadual Sub-19. Na Capital, o Comercial venceu o clássico Comerário diante do Operário por 1 a 0, no Olho do Furacão. Otávio marcou o gol que garantiu os primeiros pontos ao colorado na competição.
Já na Toca do Urso, em Mundo Novo, o Urso fez a sua estreia na competição diante do líder Corumbaense e ficou no 1 a 1. O jogo teve paralisação de meia hora na etapa final devido a forte chuva que caiu na cidade de Mundo Novo.
Com os resultados da rodada, o Corumbaense lidera com 04 pontos seguido de União/ABC e Comercial com três. O Urso tem um ponto enquanto o Operário é o lanterna ainda sem pontuar. Na próxima rodada, o Comercial recebe o Urso, enquanto União/ABC x Operário farão o dérbi da rodada e o Corumbaense folga.
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