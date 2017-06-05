Seis jogadores deixam elenco do Sete para sequência do Brasileiro

A Série D do campeonato Brasileiro está na virada de turno, mas a diretoria do Sete de Dourados aproveita a chegada de novos jogadores para fazer ajustes no elenco. No sábado, o comando do clube comunicou o desligamento de seis jogadores que estavam no clube desde o início da temporada. O elenco ainda segue com cerca de 30 jogadores e outros que não estão nos planos do técnico Bazílio Amaral devem sair nos próximos dias.

Nesta lista, estão jogadores que não foram utilizados nos jogos disputados até agora no Brasileiro, como o lateral esquerdo Breno e os atacantes Daniel e Léo Souza. Outros dois chegaram a ser relacionados para os jogos, mas não entraram em campo. É o caso do lateral direito Bahia e do meia Bruninho. O sexto jogador é o goleiro Alan Tobias, titular no início da temporada, depois nos dois jogos iniciais da competição nacional, mas que perdeu espaço com o retorno de Diego ao clube.

Com a saída desses jogadores e outros que podem deixar o clube, o técnico Bazílio Amaral deve ter um elenco mais enxuto para os jogos de segundo turno do Brasileiro, com jogos contra o Luziânia-DF em casa, Aparecidense-GO como visitante e fechando em casa contra o União de Rondonópolis-MT.