Acessibilidade

15 De Setembro De 2026 • 03:30

Buscar

Últimas notícias
X

Aquidauana

Campeonato de futebol gratuito revela talentos e promove esporte entre crianças

Competição promete premiar com troféus e medalhas os três primeiros colocados de cada categoria, bem como o artilheiro e o melhor goleiro

Renan Nucci

Publicado em 08/06/2017 às 15:38

Compartilhe:

A-

A+

Publicidade

Publicidade

Estão  abertas as inscrições para a Taça Aquidauana de Futebol de Base 2017. As disputas acontecem nas categorias mirim (sub-13), pré-mirim (sub-11) e dentinho (sub-9), no Campo de Futebol da Cohab.


As inscrições são gratuitas e devem ser feitas junto à Fundação Municipal de Esportes de Aquidauana (Fema), localizada em frente à Praça dos Estudantes. Lá, acontece o congresso técnico no próximo dia 12.


Visando estimular a prática de esportes entre crianças e revelar talentos, a competição promete premiar com troféus e medalhas os três primeiros colocados de cada categoria, bem como o artilheiro e o melhor goleiro.

Publicidade

VEJA TAMBÉM

Futebol

Estadual de Futebol 2020: Com quatro vitórias, visitantes dominam a sétima rodada

Futebol

Em jogo da primeira fase da Copa do Brasil, coração de torcedores fica dividido

Futebol

Aquidauanense FC enfrenta equipe da Serc na estreia do Campeonato Estadual

Partida terá início hoje (01), às 15h, no Estádio Noroeste

Futebol

Aquidauanense FC enfrenta equipe de Bonito às 16h deste sábado

Publicidade

Futebol

Aquidauanense FC arrecada 550 kg de alimentos após amistoso contra Nioaque

ÚLTIMAS

Falece Jorge de Barros Oliveira, artista e referência cultural do MS

DESPEDIDA

Falece Jorge de Barros Oliveira, artista e referência cultural do MS

Fundador do Espaço Cultural Raíz em Piraputanga, ele morreu aos 63 anos.
Falece Maria Aparecida Eustáquio de Arruda, aos 92 anos

DESPEDIDA

Falece Maria Aparecida Eustáquio de Arruda, aos 92 anos

O velório acontece na Pax Vida e o sepultamento está marcado para às 10:00 desta terça-feira (15)

Editorias

Geral Política Policial Turismo Esportes Eventos Tecnologia Artigos Anastácio Entrevistas Economia Internacional Educação Cultura Ciência Entretenimento Você Repórter Saúde Brasil 25º Rally dos Sertões Aquidauana Informe Publicitário Corumbá Cidades Bonito Campo Grande Social

Colunistas

Valdemir Gomes Paulo Corrêa de Oliveira Maria de Lourdes Medeiros Bruno Fernando da Silva Batista Rosildo Barcellos Alirio Vilassanti

Serviços

Galeria de Fotos Vídeos Guia Cidade

Sobre

Contato Sobre nós Expediente Anuncie

Redes Sociais

Whatsapp

Contato

Notícias pelo Whatsapp Fale Conosco

Voltar ao topo
Logo O Pantaneiro Rodapé

Rua XV de Agosto, 339 - Bairro Alto - Aquidauana/MS

(67) 99856-0000

©2026 O Pantaneiro. Todos os Direitos Reservados.

Layout

Software

2
Entre em nosso grupo