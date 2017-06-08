Campeonato de futebol gratuito revela talentos e promove esporte entre crianças

Aquidauana
Competição promete premiar com troféus e medalhas os três primeiros colocados de cada categoria, bem como o artilheiro e o melhor goleiro
Estão abertas as inscrições para a Taça Aquidauana de Futebol de Base 2017. As disputas acontecem nas categorias mirim (sub-13), pré-mirim (sub-11) e dentinho (sub-9), no Campo de Futebol da Cohab.
As inscrições são gratuitas e devem ser feitas junto à Fundação Municipal de Esportes de Aquidauana (Fema), localizada em frente à Praça dos Estudantes. Lá, acontece o congresso técnico no próximo dia 12.
Visando estimular a prática de esportes entre crianças e revelar talentos, a competição promete premiar com troféus e medalhas os três primeiros colocados de cada categoria, bem como o artilheiro e o melhor goleiro.
Futebol
Partida terá início hoje (01), às 15h, no Estádio Noroeste
DESPEDIDA
Fundador do Espaço Cultural Raíz em Piraputanga, ele morreu aos 63 anos.
DESPEDIDA
O velório acontece na Pax Vida e o sepultamento está marcado para às 10:00 desta terça-feira (15)
Voltar ao topo
Rua XV de Agosto, 339 - Bairro Alto - Aquidauana/MS