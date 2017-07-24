Corumbaense atropela Operário e conquista o Campeonato Estadual Sub-19

Futebol
Equipe vai representar o MS na Copa São Paulo do ano que vem
Dois jogos encerraram na tarde de domingo(23) o Campeonato Estadual Sub-19. No Morenão, o Corumbaense jogava pelo empate contra o Operário para ser campeão, mas não tomou conhecimento e venceu 3 a 0.
Gabriel (2x) e Rafinha marcaram os gols do campeão Estadual ainda na etapa inicial. O Corumbaense terminou a competição com 16 pontos em oito jogos. Foram cinco vitórias, um empate e duas derrotas.
É a primeira vez que o Carijó da Avenida conquista o título e pela 1ª vez na história, um clube é campeão Estadual da Série A e do Sub-19.
O vice-campeonato ficou com o Comercial que no Olho do Furacão venceu o União/ABC por 1 a 0. Ewerton marcou o gol da classificação colorada para a Copa São Paulo.
Corumbaense e Comercial serão os representantes do estado na Copa São Paulo. O Corumbaense participará pela 1ª vez enquanto o Comercial disputou a competição pela última vez em 2015.
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Partida terá início hoje (01), às 15h, no Estádio Noroeste
DESPEDIDA
Fundador do Espaço Cultural Raíz em Piraputanga, ele morreu aos 63 anos.
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O velório acontece na Pax Vida e o sepultamento está marcado para às 10:00 desta terça-feira (15)
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