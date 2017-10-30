Operário e Cena empatam na abertura do Sul-Mato-Grossense Company Série B

Futebol
Os gols da partida saíram na etapa inicial
No primeiro confronto da história entre Operário de Dourados e Cena, não houve vencedor. Jogando no estádio Frédis Saldivar, o Douradão em Dourados, empate por 1 a 1 marcou a abertura da Série B 2017 no último sábado(28).
Os gols da partida saíram na etapa inicial. Gustavo abriu o placar para o tigre douradense logo aos 2 minutos de jogo enquanto Lucas empatou para o Cena nos acréscimos.
As duas equipes tem um ponto e o Misto, que folgou, não pontuou. Na próxima rodada, dia 04 de novembro, o Misto encara o Operário no estádio Andradão em Nova Andradina, já que o estádio Madrugadão está sem laudo.
Futebol
Partida terá início hoje (01), às 15h, no Estádio Noroeste
DESPEDIDA
Fundador do Espaço Cultural Raíz em Piraputanga, ele morreu aos 63 anos.
DESPEDIDA
O velório acontece na Pax Vida e o sepultamento está marcado para às 10:00 desta terça-feira (15)
Voltar ao topo
Rua XV de Agosto, 339 - Bairro Alto - Aquidauana/MS